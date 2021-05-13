Доступность поездок за границу постепенно восстанавливается для украинского туриста. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование, – заявил министр.

По его словам, декларация о намерениях, подписанная в начале мая между Украиной и Турцией, – имеет первые результаты. Ткаченко отметил, что "мир уже не будет таким, как раньше. Но, если можно, соблюдая норм безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям – этим стоит пользоваться".

Кроме украинцев, отмена тестирования также будет касаться пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

А мы тем временем двигаемся дальше по выполнению других пунктов культурно-туристического сотрудничества с Турцией, – добавил глава МКИП.

По данным Worldometer, по состоянию на 13 мая 2021 года в Турции обнаружено 5 072 462 случаи заражения коронавирусом, из них 43 821 летальных.

Отметим, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране решили завершить локдаун с 17 мая.