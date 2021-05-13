Новые правила будут действовать с 13 мая. Исключение в этой категории граждан составляют люди, прибывшие из стран с высоким уровнем заражения новыми штаммами коронавируса.
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Такие лица должны по-прежнему пойти на обязательный карантин. Тест необходимо сдать через 5 дней после приезда.
Кому не надо сдавать тест
Также самоизоляция и тест на коронавирус являются необязательными для полностью вакцинированных людей. Однако препарат при этом должен быть признан в Евросоюзе.
Сейчас в ЕС согласовали 4 такие вакцины:
- BioNTech/Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson&Johnson.
Освобождаются от обязательного карантина также те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за 7 последних дней в расчете на 100 тысяч населения.
ЕС открывает границы: главные новости
- С 19 мая туристы смогут посещать Австрию. Однако для этого надо быть жителем страны Евросоюза.
- Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что уже летом украинцы смогут посещать страну, если не будет еще одной волны коронавируса.
- На Кипре изменили правила въезда и пребывания для туристов.
- В Италии паспорта вакцинации люди получат еще в мае. Власти страны призвали туристов бронировать места для отдыха.