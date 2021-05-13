Новые правила будут действовать с 13 мая. Исключение в этой категории граждан составляют люди, прибывшие из стран с высоким уровнем заражения новыми штаммами коронавируса.

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Такие лица должны по-прежнему пойти на обязательный карантин. Тест необходимо сдать через 5 дней после приезда.

Кому не надо сдавать тест

Также самоизоляция и тест на коронавирус являются необязательными для полностью вакцинированных людей. Однако препарат при этом должен быть признан в Евросоюзе.

Сейчас в ЕС согласовали 4 такие вакцины:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

Освобождаются от обязательного карантина также те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за 7 последних дней в расчете на 100 тысяч населения.

Обратите внимание! Ранее в ЕС заговорили о "паспортах вакцинации" для людей, которые смогут посещать европейские страны уже летом 2021 года.

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