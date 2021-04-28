Как известно, туристов будут пускать на основе "зеленого пропуска". Это справка о наличии иммунитета к COVID (документ о вакцинации, выздоровление или результат ПЦР-теста).

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Австрийцы считают, что общая вакцинация стабилизирует эпидемиологическую ситуацию и создаст предпосылки для отмены карантинных ограничительных мер, – заявил в комментарии РБК-Украина посол Александр Щерба.

Он отметил, что начало всеобщей вакцинации в Австрии планируется в июне. Ее продолжительность будет зависеть от наличия вакцины и организационного менеджмента.

По данным Министерства здравоохранения Австрии, по состоянию на 24 апреля первую дозу вакцины против COVID в стране получили более 2 миллионов человек (22,6% населения), а обе дозы – почти 782 тысячи (8,6% населения).

Дипломат напомнил, что сегодня рестораны, кафе, гостиницы, театры и музеи Австрии остаются закрытыми. Поэтому без полноценного восстановления туристической инфраструктуры само понятие туризма пока теряет всякий смысл.

Допуск украинцев с туристической целью будет зависеть от оценки эпидемиологической ситуации в Украине. Такой подход применяется ко всем гражданам за пределами Евросоюза и даже внутри ЕС к гражданам "красных" стран.

По его словам, переговоры о разрешении украинским туристам посещать Австрию "происходят постоянно". Однако с учетом стремительного распространения и мутаций штаммов вируса, сейчас Австрия проявляет более осторожную позицию.

Вопрос, при каких условиях будет предоставляться допуск в Австрию для иностранных граждан, будет решаться с учетом рекомендаций вирусологов. Сейчас мнение склоняется в сторону так называемых "ковид-паспортов", – сообщил Щерба.