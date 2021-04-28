Як відомо, туристів пускатимуть на основі "зеленого пропуску". Це довідка про наявність імунітету до COVID (документ про вакцинацію, одужання або результат ПЛР-тесту).
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Австрійці вважають, що загальна вакцинація стабілізує епідеміологічну ситуацію і створить передумови для скасування карантинних обмежувальних заходів, – заявив у коментарі РБК-Україна посол Олександр Щерба.
Він зазначив, що початок загальної вакцинації в Австрії планується у червні. Її тривалість залежатиме від наявності вакцини та організаційного менеджменту.
Дипломат нагадав, що сьогодні ресторани, кафе, готелі, театри та музеї Австрії залишаються закритими. Тому без повноцінного відновлення туристичної інфраструктури саме поняття туризму поки втрачає будь-який сенс.
Допуск українців з туристичною метою залежатиме від оцінки епідеміологічної ситуації в Україні. Такий підхід застосовується до всіх громадян за межами Євросоюзу і навіть всередині ЄС до громадян "червоних" країн.
За його словами, переговори про дозвіл українським туристам відвідувати Австрію "відбуваються постійно". Проте з урахуванням стрімкого поширення і мутацій штамів вірусу, зараз Австрія проявляє більш обережну позицію.
Питання, за яких умов надаватиметься допуск до Австрії для іноземних громадян, вирішуватиметься з урахуванням рекомендацій вірусологів. Зараз думка схиляється в бік так званих "ковід-паспортів", – повідомив Щерба.