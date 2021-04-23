Про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Болгарії Костадін Ангелов. За його словами, кордони відкриваються у зв’язку з початком туристичного сезону.
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За даними РНБО, станом на 23 квітня у країні всього 394 тисячі людей, які інфікувалися коронавірусом. Померло більше, ніж 15 тисяч людей. А одужало – 321 тисяча.
Для в’їзду з 1 травня потрібно буде виконати одну з трьох умов:
- предʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус
- сертифікат про вакцинацію
- документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в’їзду в Болгарію
Куди поїдуть громадяни України у відпустку у 2021 році, як змінилися ціни та на що звертати увагу при виборі туру – читайте у матеріалі.