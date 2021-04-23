Про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Болгарії Костадін Ангелов. За його словами, кордони відкриваються у зв’язку з початком туристичного сезону.

Читайте також: Безвізовий режим з ЄС для українців: які будуть зміни з 2022 року

За даними РНБО, станом на 23 квітня у країні всього 394 тисячі людей, які інфікувалися коронавірусом. Померло більше, ніж 15 тисяч людей. А одужало – 321 тисяча.

Для в’їзду з 1 травня потрібно буде виконати одну з трьох умов:

предʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

сертифікат про вакцинацію

документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в’їзду в Болгарію

Куди поїдуть громадяни України у відпустку у 2021 році, як змінилися ціни та на що звертати увагу при виборі туру – читайте у матеріалі.