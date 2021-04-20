Новий візовий сервіс

Новий візовий сервіс у країнах ЄС називається ETIAS.сom – це європейська система інформації та дозволів на подорожі. Вона буде перевіряти, чи мандрівників не розшукують міжнародні спецслужби, чи не порушували вони міграційне законодавство чи не мають депортацій з країн ЄC.

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Раніше цю функцію на кордонах виконували митники – завдяки сервісу аналіз має стати об'єктивнішим.

В електронній анкеті ETIAS потрібно буде вказати:

  • ім'я та прізвище (якщо воно змінювалася – обидва);
  • стать;
  • громадянство;
  • номер паспорта;
  • дату народження;
  • імена батьків;
  • адресу;
  • електронну пошту, номер телефона;
  • дані освіти та роботи;
  • перенесені інфекційні хвороби зі списку;
  • країну першого в'їзду;
  • судимості;
  • причину поїздки, в країни, де триває війна;
  • депортації з країн ЄС за останні 10 років.

Не потрібна буде реєстрація через сервіс тим, хто подорожує по візі, зокрема власникам робочої та студентської віз. А ще тим, хто має дозвіл на проживання в країнах ЄС та дипломатам.

Відколи та де буде діяти система

Запрацює сервіс з 1 січня 2022 року. Реєстрація буде спочатку добровільною – митники не будуть вимагати її, але порекомендують зареєструватися для наступної поїздки.

Мандрівникам потрібно буде раз на три роки підтверджувати право безвізового перетину кордону ЄС.