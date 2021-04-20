Новий візовий сервіс
Новий візовий сервіс у країнах ЄС називається ETIAS.сom – це європейська система інформації та дозволів на подорожі. Вона буде перевіряти, чи мандрівників не розшукують міжнародні спецслужби, чи не порушували вони міграційне законодавство чи не мають депортацій з країн ЄC.
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Раніше цю функцію на кордонах виконували митники – завдяки сервісу аналіз має стати об'єктивнішим.
В електронній анкеті ETIAS потрібно буде вказати:
- ім'я та прізвище (якщо воно змінювалася – обидва);
- стать;
- громадянство;
- номер паспорта;
- дату народження;
- імена батьків;
- адресу;
- електронну пошту, номер телефона;
- дані освіти та роботи;
- перенесені інфекційні хвороби зі списку;
- країну першого в'їзду;
- судимості;
- причину поїздки, в країни, де триває війна;
- депортації з країн ЄС за останні 10 років.
Не потрібна буде реєстрація через сервіс тим, хто подорожує по візі, зокрема власникам робочої та студентської віз. А ще тим, хто має дозвіл на проживання в країнах ЄС та дипломатам.
Відколи та де буде діяти система
Запрацює сервіс з 1 січня 2022 року. Реєстрація буде спочатку добровільною – митники не будуть вимагати її, але порекомендують зареєструватися для наступної поїздки.
Мандрівникам потрібно буде раз на три роки підтверджувати право безвізового перетину кордону ЄС.