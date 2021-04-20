Новый визовый сервис в странах ЕС называется ETIAS.сom – это европейская система информации и разрешений на путешествия. Она будет проверять, путешественников не разыскивают международные спецслужбы, не нарушали они миграционное законодательство или не имеют депортаций из стран ЕС.

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Ранее эту функцию на границах выполняли таможенники – благодаря сервису анализ должен стать объективным.

Не нужна будет регистрация через сервис тем, кто путешествует по визе, в частности владельцам рабочей и студенческой виз . А еще тем, кто имеет вид на жительство в странах ЕС и дипломатам .

В электронной анкете ETIAS нужно будет указать:

Ответ въезда и выезда путешественники смогут получить сразу после того, как заполнят анкету. Авторизироваться можно просто перед посадкой на рейс.

Когда начнет и где будет действовать система

Заработает сервис с 1 января 2022 года. Регистрация будет сначала добровольной - таможенники не будут требовать ее, но порекомендуют зарегистрироваться для следующей поездки.

Переходный период будет действовать 6 месяцев. То есть с 1 июля 2022 ETIAS станет обязательным условием.

Путешественникам нужно будет раз в три года подтверждать право безвизового пересечения границы ЕС.