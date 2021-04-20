Новый визовый сервис

Новый визовый сервис в странах ЕС называется ETIAS.сom – это европейская система информации и разрешений на путешествия. Она будет проверять, путешественников не разыскивают международные спецслужбы, не нарушали они миграционное законодательство или не имеют депортаций из стран ЕС.

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Ранее эту функцию на границах выполняли таможенники – благодаря сервису анализ должен стать объективным.