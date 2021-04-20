В Европейском союзе будут изменения в правилах пересечения границы. Иностранным туристам нужно будет регистрироваться в специальной системе и платить за нее сбор. Система будет проверять и отбирать путешественников, которым не нужна шенгенская виза.
Новый визовый сервис в странах ЕС называется ETIAS.сom – это европейская система информации и разрешений на путешествия. Она будет проверять, путешественников не разыскивают международные спецслужбы, не нарушали они миграционное законодательство или не имеют депортаций из стран ЕС.