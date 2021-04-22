Куди поїдуть громадяни України у відпустку у 2021 році, як змінилися ціни та на що звертати увагу при виборі туру. Про це та інше розповідають в Rozetka Travel.

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Єгипет та Туреччина залишаються в топі

Найчастіше на сайті шукають тури в Єгипет – 64%, Туреччину – 22%, ОАЕ – 6%, Домініканську Республіку та Мальдіви – по 2%.

Це теплі країни, в які можна потрапити з мінімальними труднощами і з хорошими знижками, – пояснює Олена Гейченко, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу продажу турів Rozetka Travel.

Зазначається, що окрім звичних напрямків до Шарм-ель-Шейху і Хургади, у 2021 році все популярнішим стає Марса-Алам з прямим авіаперельотом.



Марса-Алам / Фото: UnSplash

Домініканська Республіка і Мальдіви з'явилися в топі через те, що тури стали дешевші (вісім ночей по системі "Все включено" від 40 тисяч гривень на двох).

Європа під питанням

Правила в'їзду в європейські країни постійно змінюються. Однак, хороша новина – великі туроператори дають можливість перенести гроші на інший тур або перебронювати на період, коли будуть відкриті кордони в обраній державі.

Страхування від COVID-19 і невиїзду – нова реальність

На популярних напрямках в туристичні пакети на rozetka.travel включена базова медичне страхування, яка покриває лікування COVID-19 в країні відпочинку, а також страхування від невиїзду при позитивному ПЛР-тесті для всіх туристів у турі з франшизою від 15% до 30%.

Якщо ПЛР-тест туриста показав позитивний результат, йому необхідно звернутися в страхову компанію туроператора. При наявності симптомів в країні відпочинку — на гарячу лінію страхового асистансу і далі дотримуватися рекомендацій.

Ціни впали, але до сезону виростуть

Разом з локдауном, що був у березні, ціни на туристичні путівки впали на 40 – 50%.

Наші клієнти купили тур з вильотом 29 березня на трьох дорослих і одну дитину в Шарм-ель-Шейх за 13,5 тисяч гривень на всіх. У цю суму входить проживання в готелі за системою "Все включено", авіапереліт, трансфер, страховка. Аналогічний тур на травневі свята коштує 38 тисяч гривень, — розповідає Олена Гейченко.

Однак, це триватиме не довго: як тільки обмеження й інформаційний фон вирівняється – ціни зростуть.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.