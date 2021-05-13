Нові правила діятимуть з 13 травня. Виняток у цій категорії громадян становлять люди, які прибули з країн з високим рівнем зараження новими штамами коронавірусу. 

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Такі особи мають як і раніше піти на обов'язковий карантин. Тест необхідно здати через 5 днів після приїзду.

Кому не треба здавати тест

Також самоізоляція та тест на коронавірус є необов'язковими для повністю вакцинованих людей. Однак препарат при цьому має бути визнаним в Євросоюзі.

Наразі у ЄС погодили 4 такі вакцини:

  • BioNTech / Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Звільняються від обов'язкового карантину також ті, хто прибув з регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за 7 останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення.

ЄС відкриває кордони: головні новини

  • З 19 травня туристи зможуть відвідувати Австрію. Однак для цього треба бути жителем країни Євросоюзу.
  • Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що вже влітку українці зможуть відвідувати країну, якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу.
  • На Кіпрі змінили правила в'їзду та перебування для туристів.
  • В Італії паспорти вакцинації люди отримають ще у травні. Влада країни закликала туристів бронювати місця на відпочинок.