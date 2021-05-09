За словами Меркель, ситуація з коронавірусом у деяких країнах Євросоюзу вже стабілізувалася. Зокрема, у Португалії.

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З огляду на те, які низькі рівні зараження вже є в деяких країнах ЄС, таких як Португалія, я дуже сподіваюся, що ми зможемо дозволити собі в цілому те, що було можливо минулого літа,

– наголосила канцлерка.

Меркель наголосила, що маючи на увазі шанс провести канікули у Європі, вона "звичайно" має на увазі всіх туристів, не залежно від того, чи вони встигли вакцинуватися.

Водночас канцлерка зізналася, що "не може назвати день, коли це станеться".

За словами Меркель, вона сподівається: одного дня карантинні обмеження скасують не лише у Німеччині, але й по цілому світі.

Канцлерка розповіла також, що під час саміту лідерів країн ЄС у Порту обговорювали впровадження цифрових сертифікатів про вакцинацію.

Зверніть увагу! Німецька влада ухвалила рішення послабити карантин та звільнити вакцинованих громадян від низки карантинних обмежень. Водночас носити захисну маску у громадських місцях досі мусять усі.