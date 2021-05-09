Це торкнеться тих мандрівників, які мають підтвердження щеплення, зробленого в ЄС, країнах єврозони (Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія). Також у Швейцарії, Ізраїлі, Великій Британії, Росії, ОАЕ, Україні, Йорданії, Лівані, Єгипті, Білорусі, Сербії, Катарі, Бахрейні, США, Вірменії, Грузії, Канаді та Кувейті.

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Ці пасажири повинні мати сертифікат про щеплення, дозволені Європейським регулятором медпрепаратів EMA (Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або Sputnik V, і закінчити введення всіх необхідних доз, – йдеться в повідомленні.

Якщо препарат є дводозовим, то пасажири повинні отримати обидві дози, а здійснювати подорожі можуть через тиждень після другого щеплення. Тим, хто отримав однодозову вакцину Janssen, можна в'їжджати через два тижні після щеплення.

За 24 години до вильоту необхідно заповнити CyprusFlightPass.

Зазначається, що після прибуття до Республіки Кіпр туристи не будуть виключені з будь-якого лабораторного дослідження РТ-ПЛР, яке може проводити Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними Worldometer, станом на 9 травня 2021 року на Кіпрі виявлено 69 163 випадки зараження коронавірусом, з них 334 летальних.

Нагадаємо, раніше Кіпр вже заявляв, що з 10 травня відкриває свої кордони для вакцинованих туристів з 65 країн.