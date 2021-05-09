Это коснется тех путешественников, которые имеют подтверждение прививки, сделанной в ЕС, странах еврозоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Также в Швейцарии, Израиле, Великобритании, России, ОАЭ, Украине, Иордании, Ливане, Египте, Беларуси, Сербии, Катаре, Бахрейне, США, Армении, Грузии, Канаде и Кувейте.

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Эти пассажиры должны иметь сертификат о прививках, разрешеных Европейским регулятором медпрепаратов EMA (Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или Sputnik V, и закончить ввод всех необходимых доз, – говорится в сообщении.

Если препарат является дводозовым, то пассажиры должны получить обе дозы, а совершать путешествия могут через неделю после второй прививки. Тем, кто получил однократную вакцину Janssen, можно въезжать через две недели после прививки.

За 24 часа до вылета необходимо заполнить CyprusFlightPass.

Отмечается, что по прибытии в Республику Кипр туристы не будут исключены из любого лабораторного исследования РТ-ПЦР, которое может проводить Министерство здравоохранения страны.

По данным Worldometer, по состоянию на 9 мая 2021 года на Кипре обнаружено 69 163 случаи заражения коронавируса, из них 334 летальных.

Напомним, ранее Кипр уже заявлял, что с 10 мая открывает свои границы для вакцинированных туристов из 65 стран.