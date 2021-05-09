Над соответствующими требованиями уже работают. Сейчас же в стране действуют определенные ограничения. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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Отмена ограничений

Уже вскоре Италия планирует снять карантинные ограничения для туристов, прибывающих из стран:

Европейского Союза;

Великобритании;

Израиля.

Облегчения должны начаться с середины мая 2021 года. Уже с июня могут отменить обязательную изоляцию для туристов из США.

Мы работаем над отменой мини-карантина для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля,

– написал Ди Майо.

Он подчеркнул, что для этого есть несколько условий, нужно иметь (то же касается и США):

отрицательный тест на СOVID-19;

подтверждение вакцинации;

или же человек выздоровел от недуга в течение последних 6 месяцев.

Какие сейчас условия у страны

Сейчас же туристы, которые въезжают в Италию из других европейских стран и Израиля, должны пройти 5-дневный карантин и обязательное тестирование – до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Для путешественников из США необходимый карантинный срок составляет 10 дней.

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