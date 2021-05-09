Над соответствующими требованиями уже работают. Сейчас же в стране действуют определенные ограничения. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Внимание Курортный остров Таиланда будет принимать туристов, несмотря на самую серьезную вспышку COVID-19
Отмена ограничений
Уже вскоре Италия планирует снять карантинные ограничения для туристов, прибывающих из стран:
- Европейского Союза;
- Великобритании;
- Израиля.
Облегчения должны начаться с середины мая 2021 года. Уже с июня могут отменить обязательную изоляцию для туристов из США.
Мы работаем над отменой мини-карантина для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля,
– написал Ди Майо.
Он подчеркнул, что для этого есть несколько условий, нужно иметь (то же касается и США):
- отрицательный тест на СOVID-19;
- подтверждение вакцинации;
- или же человек выздоровел от недуга в течение последних 6 месяцев.
Какие сейчас условия у страны
Сейчас же туристы, которые въезжают в Италию из других европейских стран и Израиля, должны пройти 5-дневный карантин и обязательное тестирование – до прибытия, так и в конце периода изоляции.
Для путешественников из США необходимый карантинный срок составляет 10 дней.
Италия и карантин: главное
- В Италии зафиксировали более 122 тысяч смертей из-за коронавируса с начала пандемии. Это второй показатель в Европе после Великобритании и 7-й в мире.
- Всего в стране зафиксировано 4,1 миллиона случаев коронавируса.
- Во второй половине мая 2021 года в стране начнет действовать "зеленый паспорт", который позволит туристам путешествовать между регионами.