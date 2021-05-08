Национальная группа по вопросам туризма подтвердила график возобновления работы курортного острова Пхукет. С 1 июля на острове отменят обязательный двухнедельный карантин для вакцинированных туристов.

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Профильный комитет также одобрил открытие 9 других популярных направлений, в частности Бангкок и Чиангмай. Это должно произойти уже с 1 октября. А с января, ослабления могут коснуться и остальной части Таиланда.

Успех этих планов зависит от способности каждой провинции обеспечить охват вакцинацией 70% жителей и работников сферы гостеприимства, сказала Трайсури. Вскоре, правительство ускорит программы вакцинации, "чтобы завоевать доверие как населения, так и иностранных туристов,

– отметила представительница правительства Трайсури Тайсаранакул.

Заметим, что ранее в Таиланде утвердили "дорожную карту" по открытию шести основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов. Этот процесс будет состоять из трех этапов.

Обратите внимание! Сейчас все путешественники, прибывающие в Таиланд, должны пройти обязательный карантин за свой счет в одном из гостиничных комплексов, которые определило государство. Для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, срок карантина составляет минимум 10 дней.

Предусматривающие этапы выхода из карантина

Первый этап (апрель – июнь) – сокращение карантина для вакцинированных иностранных туристов.

(апрель – июнь) – сокращение карантина для вакцинированных иностранных туристов. Второй этап (июль – сентябрь) – Пхукет станет первой провинцией, где полностью отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов. Они будут ограничены поездками в определенные районы острова в течение 7 дней, а после этого им разрешат путешествовать в другие локации Таиланда.

(июль – сентябрь) – Пхукет станет первой провинцией, где полностью отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов. Они будут ограничены поездками в определенные районы острова в течение 7 дней, а после этого им разрешат путешествовать в другие локации Таиланда. Третий этап (октябрь – декабрь) – 5 других крупных туристических направлений тоже отменят карантин для вакцинированных иностранных туристов. Речь идет о: Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чианг Май

В правительстве Таиланда также намекнули на возможность реализации и четвертого этапа с 1 января 2022 года. Он предусматривает, что любой иностранный турист, вакцинирован против COVID-19 и имеет паспорт вакцинации, сможет въехать в Таиланд без необходимости проходить карантин.

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Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Таиланде

Издание Bloomberg пишет, что вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии сейчас сталкивается с крупнейшей волной пандемии . При этом, общее количество заболевших и количество смертей с начала апреля увеличилось более чем вдвое.

. При этом, общее количество заболевших и количество смертей с начала апреля увеличилось более чем вдвое. В туристическом Таиланде получили вакцины, которых достаточно, чтобы охватить лишь 1,2% населения страны. Но, по словам президента туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгама, на Пхукете, который считается приоритетным регионом, полностью вакцинированы уже около 22% его жителей.

Сегодня, все без исключения прибывающие в страну (в том числе из Украины) должны пройти обязательный карантин за свой счет в одном из гостиничных комплексов, которые определило государство.

Для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, срок карантина составляет минимум 10 дней. Об этом свидетельствуют данные с сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед въездом в страну также нужно получить сертификат на въезд (Certificate of Entry). А украинцам нужно заблаговременно оформить визу.