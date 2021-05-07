Общая информация

Документами, дающими право выезда из Украины и въезда в Украину и удостоверение личности гражданина Украины во время пребывания за границей, являются:

Читайте также Сюрприз для мамы: куда можно поехать без карантинного трэша

паспорт гражданина Украины для выезда за границу (граждане Украины могут использовать паспорт общего пользования для поездок в Грузию и Турцию во время непосредственного прибытия);

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

проездной документ ребенка;

удостоверение личности моряка.

Важно знать, что особые правила прибытия в определенную страну следует тщательно изучать. Таким образом, в большинстве стран, не требующих виз или выдающих визы по прибытии, вы должны иметь паспорт, действующий не менее 3 месяцев с момента прибытия в эту страну.

Независимо от режима въезда, пограничные службы могут потребовать документы, подтверждающие цель визита и наличие достаточных финансовых ресурсов для поездок.

Безвизовый режим с другими странами не дает права работать в них. Невыполнение этого правила может привести к штрафу с последующей депортацией. Некоторые страны могут взимать плату за въезд или выезд.

В случаях, когда виза выдается по прибытии, может потребоваться наличие 1-2 цветных паспортных фотографий лица, которое пересекает границу.

Для безвиза в страны Шенгенской зоны нужен только биометрический паспорт. Владельцам паспортов старого образца нужна виза или вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны.

Европа

С 11 июня 2017 украинцы с биометрическими паспортами могут ездить в страны Шенгенской зоны безвизово на срок до 90 дней.

Пять европейских стран: Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия имеют безвизовый режим с Украиной (въезд возможен до 30 дней после предъявления паспорта (в Черногорию и Северной Македонии – до 90 дней). Другие страны Европы, которые не входят в Шенгенскую зону, также позволяют Украинский въезжать по биометрическим паспортам (Болгария, Кипр, Хорватия, Румыния).

Пять европейских стран имеют безвизовый режим с Украиной​ / Фото Pexels

Великобритания и Ирландия имеют визовое соглашение, согласно которому возможен въезд на территорию Республики Ирландия с территории Великобритании по визе в Великобританию. Кроме того, Великобритания – единственная европейская страна и одна из немногих в мире, которая выдает визы с очень длительным пребыванием (до 10 лет включительно с возможностью получения новой визы). В январе 2020 года посол Великобритании в Украине заявил, что безвизовые договоренности для украинских граждан не будут существовать.

Виза, которую нужно оформлять по прибытии в страну назначения для граждан Украины

Граждане Украины могут подать заявление на получение визы по прибытии по ряду направлений.

Это тип визы, который можно получить на международной границе страны или территории, введя специальную очередь и заполнив документы перед прохождением иммиграционного контроля.

Украинцы могут получить визу по прибытии примерно для 30 разных стран.

Визы, которые оформляются по прибытии для граждан Украины, как правило, позволяют только въезд для туризма и отдыха, а в некоторых случаях и для бизнеса. Большинство виз по прибытии позволяют единовременно въехать в страну или территорию.

Важно отметить, что граждане Украины могут пользоваться визой только по прибытии для краткосрочного пребывания, и другая виза необходима для длительного пребывания или для переезда и / или работы в стране назначения.

Максимальная продолжительность пребывания владельца украинского паспорта в стране или на территории с визой по прибытии может составлять от 7 дней до 3 месяцев в зависимости от политики пункта назначения.

Визы по прибытии не всегда доступны для украинцев в ​​каждом порту въезда или пункте пересечения границы. По этой причине важно проверить, какие аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные пункты можно получить перед поездкой.

Есть и другие недостатки в визе по прибытии для граждан Украины. Путешественникам, как правило, приходится стоять в очереди, чтобы подать заявку по прибытии, а затем снова стоять в очереди, чтобы пересечь границу, что приводит к большому количеству времени, проведенного под иммиграционным контролем.

Кроме того, в маловероятном случае, когда украинский посетитель забудет или потеряет свои документы, подтверждающие личность, или возникнет другая проблема при обработке визы по заявлению о прибытии, им будет запрещен въезд и отправка домой.

По этой причине настоятельно рекомендуется подать заявку на получение eVisa заранее, если существует такой вариант для этого пункта назначения.

Ниже перечислены страны, для визита которых есть возможность оформить электронную визу заранее: Ангола, Бангладеш, Боливия, Коморские острова, Гвинея-Бисау, Иран, Ливан, Макао, Мальдивы, Маршалловы острова, Мавритания, Мозамбик, Непал, Палау, Руанда, Самоа, Сенегал, Сомали, Восточный Тимор, Тонга, Тувалу, Объединенные Арабские Эмираты, Замбия, Зимбабве.

Виза для граждан Украины, которую нужно получить в посольстве

Виза посольства или консульская виза для граждан Украины – это любой тип визы, выданный дипломатическим представительством.

Важно вовремя подать заявку на получение визы для посольства / Фото Pexels

Посольства и консульства почти всегда являются единственными местами, где владельцы украинских паспортов могут получить долгосрочные визы, рабочие визы и вид на жительство. В некоторых случаях здесь можно получить краткосрочные визы для других целей.

Граждане Украины должны подать заявку на краткосрочную туристическую визу в посольстве для посещения около 90 различных стран и территорий. Чтобы подать заявку на получение визы посольства, граждане Украины должны лично обратиться к дипломатической миссии, принадлежащей стране назначения. В некоторых случаях может потребоваться записаться на встречу заранее.

Путешественники из Украины должны взять с собой любую необходимую документацию, подтверждающую их личность. Они должны подать заполненную анкету вместе с этими документами, и может потребоваться собеседование. Желательно вовремя подать заявку на получение визы для посольства для украинцев перед поездкой, поскольку на ее обработку часто требуются несколько недель или даже месяцев, в отличие от виз в Интернете, которые обычно утверждаются в течение нескольких рабочих дней.

Страны, для визита которых требуется консульская виза: Афганистан, Аландские острова, Алжир, Американское Самоа, Антарктида, Аруба, Австралия, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Бермудские острова, Бутан, Бонайре, Ботсвана, Британская территория в Индийском океане Британские Виргинские острова, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Канада, Каймановы острова, Центральноафриканская Республика, Чад, Китай, Остров Рождества, Кокосовые острова, Конго, Острова Кука, Куба, Кюрасао, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Фолклендские острова, Фарерские острова Французская Гвиана, Французская Полинезия, Гамбия, Гана, Гибралтар, Ирак, Ирландия, Остров Мэн, Япония, Джерси, Кирибати, Либерия, Ливия, Малави, Мали, Мартиника, Майотта, Монтсеррат, Марокко, Науру, Новая Каледония, Нигер, Ниуэ Остров Норфолк, Северная Корея, Северные Марианские острова, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, острова Питкэрн, Пуэрто-Рико, Святой Бартелеми, Святая Елена, Сент-Люсия, Святой Мартин, Сен-Пьер и Микелон, Сей Шельски острова, Сьерра-Леоне, Синт-Мартен, Соломоновы острова, Южная Африка, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южная Корея, Судан, Суринам, Шпицберген и Ян Майен, Сирийская Арабская Республика, Тайвань, Токелау, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Острова Теркс и Кайкос, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Виргинские острова США, Венесуэла, Вьетнам, Уоллис и Футуна, Йемен.

Виза не нужна гражданам Украины

Граждане Украины пользуются безвизовым режимом для ряда направлений, это означает, что они могут ездить в эти страны и территории и въезжать в них безвизово. Паспорт, выданный Украиной, является единственным документом, который необходим для посещения этих мест.

В более 100 стран украинцы могут ехать без виз / Фото Unsplash

Более 100 различных стран и территорий позволяют гражданам Украины въезжать без визы.

В большинстве случаев освобождение от виз для украинцев касается только краткосрочного пребывания, и разрешается только определенная деятельность. Максимальный промежуток времени, когда гражданин Украины может провести в стране без визы, варьируется от 14 дней до 1 года.

Граждане Украины могут въезжать в эти страны для туризма и отдыха без визы. Некоторые также позволяют безвизовый въезд для бизнеса и лечения, тогда как транзит через страну также обычно разрешен.

Работать наемным работникам, как правило, не разрешается без соответствующей визы и / или разрешения. В зависимости от пункта назначения, украинском, возможно, придется подать документы на рабочую визу, разрешение на работу и / или долгосрочную визу.

Для переезда в другую страну (включая "безвизовые" направления) виза является необходимым условием для граждан Украины.

Виза не нужна гражданам Украины в следующих странах: Албания, Андорра, Антигуа и, Барбуда, Аргентина, Армения, Австрия, Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Гаити. Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индонезия, Израиль, Италия, Ямайка, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальта, Маврикий, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Палестинская территория, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Кипр, Румыния, Российская Федерация, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Свазиленд, Швеция Швейцария, Таиланд, Турция, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан.

Электронное разрешение на дорожную визу для граждан Украины

Граждане Украины должны получить визу или разрешение на поездки в Интернете, чтобы посетить ряд направлений. Эти цифровые платформы обеспечивают быстрый и простой способ подать заявку на разрешение на въезд без лишних хлопот и необходимости ехать в посольство.

Интернет-разрешения для граждан Украины можно разделить на электронные визы (eVisas) и электронные разрешения на поездки (eTAs). Более 20 стран имеют или eTA, или eVisa для украинцев.

Электронная виза для граждан Украины – это виза, которую можно получить, заполнив онлайн-форму. еТА для украинцев – это документ, позволяющий владельцу въехать в страну назначения без визы.

Оба типа разрешения на въезд могут позволять однократный или несколько въездов в зависимости от пункта назначения.

Гражданам Украины, которые имеют eTA или eVisa, как правило, разрешается въезжать в страну или территории для туризма и отдыха. В некоторых случаях могут также быть разрешены коммерческие, транзитные и другие цели.

И eVisas, и eTA позволяют гражданам Украины оставаться в стране назначения для краткосрочного пребывания. Максимальная продолжительность разрешенного времени колеблется от 30 дней до 1 года в зависимости от страны или территории.

Согласно иммиграционным требованиям к украинцам, лица, которые планируют оставаться дольше максимально допустимого времени с помощью eVisa или eTA, должны подать заявление на получение визы посольства. То же касается тех, кто путешествует с целью, на которую не распространяются условия eVisa или eTA.

Путешественники, которые соответствуют требованиям eTA или eVisa для граждан Украины, могут получить их, введя свои личные и паспортные данные в быстрой онлайн-форме и предоставив любую другую необходимую информацию.

Во многих случаях утвержденная eVisa или eTA в электронном виде связана с зарегистрированным украинским паспортом, тогда как определенные пункты назначения требуют от путешественника печатную копию.

Читайте также ЕС расширил список стран, которым разрешил въезд: Украины в нем нет

Страны, которые украинцы могут посетить с помощью eVisa или eTA: Ангилья, Бенин, Камбоджа, Кабо-Верде, Колумбия Джибути, Египет, Эфиопия, Габон, Индия, Берег Слоновой Кости, Иордания, Кения, Кувейт, Лаос, Лесото, Мадагаскар, Мексика Мьянма, Новая Зеландия, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сингапур, Южный Судан, Шри Ланка, Таджикистан, Танзания, Уганда.