Загальна інформація

Документами, що дають право виїзду з України та в'їзду в Україну та посвідчення особи громадянина України під час перебування за кордоном, є:

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паспорт громадянина України для виїзду за кордон (громадяни України можуть використовувати паспорт загального користування для поїздок до Грузії та Туреччини під час безпосереднього прибуття);

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

проїзний документ дитини;

посвідчення особи моряка.

Важливо знати, що особливі правила прибуття до певної країни слід ретельно вивчати. Таким чином, у більшості країн, які не потребують віз або видають візи, після прибуття ви повинні мати паспорт, який діє не менше 3 місяців з моменту прибуття в цю країну.

Незалежно від режиму в'їзду, прикордонні служби можуть вимагати документи, що підтверджують мету візиту та наявність достатніх фінансових ресурсів для поїздок.

Безвізовий режим з іншими країнами не дає права працювати в них. Невиконання цього правила може призвести до штрафу з подальшою депортацією. Деякі країни можуть стягувати плату за в'їзд або виїзд.

У випадках, коли віза видається після прибуття, може знадобитися наявність 1 – 2 кольорових паспортних фотографій особи, яка перетинає кордон.

Для безвізу до країн Шенгенської зони потрібен лише біометричний паспорт. Власникам паспортів старого зразка потрібна віза або дозвіл на проживання в одній з країн Шенгенської зони.

Європа

З 11 червня 2017 року українці з біометричними паспортами можуть їздити до країн Шенгенської зони безвізово на термін до 90 днів.

П’ять європейських країн: Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія мають безвізовий режим з Україною (в’їзд можливий до 30 днів після пред’явлення паспорта (до Чорногорії та Північної Македонії – до 90 днів). Інші країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, також дозволяють українцям в'їжджати за біометричними паспортами (Болгарія, Кіпр, Хорватія, Румунія).

П’ять європейських країн мають безвізовий режим з Україною / Фото Pexels

Великобританія та Ірландія мають візову угоду, згідно з якою можливий в’їзд на територію Республіки Ірландія з території Великобританії за візою у Великобританію. Крім того, Великобританія – єдина європейська країна та одна з небагатьох у світі, яка видає візи з дуже тривалим перебуванням (до 10 років включно з можливістю отримання нової візи). У січні 2020 року посол Великобританії в Україні заявив, що безвізові домовленості для українських громадян не існуватимуть.

Віза, яку потрібно оформляти після прибуття у країну призначення для громадян України

Громадяни України можуть подати заяву на отримання візи після прибуття за низкою напрямків.

Це тип візи, який можна отримати на міжнародному кордоні країни чи території, ввівши спеціальну чергу та заповнивши документи перед проходженням імміграційного контролю.

Українці можуть отримати візу після прибуття приблизно для 30 різних країн.

Візи, які оформлюються після прибуття для громадян України, як правило, дозволяють лише в'їзд для туризму та відпочинку, а в деяких випадках і для бізнесу. Більшість віз після прибуття дозволяють одноразово в’їхати до країни чи території.

Важливо зазначити, що громадяни України можуть користуватися візою лише після прибуття для короткострокового перебування, і що інша віза необхідна для тривалого перебування або для переїзду до та / або роботи в країні призначення.

Максимальна тривалість перебування власника українського паспорта в країні чи на території з візою після прибуття може становити від 7 днів до 3 місяців, залежно від політики пункту призначення.

Візи після прибуття не завжди доступні для українців у кожному порту в’їзду чи пункті перетину кордону. З цієї причини важливо перевірити, які аеропорти, морські порти та сухопутні прикордонні пункти можна отримати перед поїздкою.

Є й інші недоліки щодо віз після прибуття для громадян України. Мандрівникам, як правило, доводиться стояти в черзі, щоб подати заявку після прибуття, а потім знову стояти в черзі, щоб перетнути кордон, що призводить до великої кількості часу, проведеного під імміграційним контролем.

Крім того, у малоймовірному випадку, коли український відвідувач забуде або втратить свої документи, які підтверджують особу, або виникне інша проблема при обробці візи за заявою про прибуття, їм буде заборонено в'їзд та відправлення додому.

З цієї причини настійно рекомендується подати заявку на отримання eVisa заздалегідь, якщо існує такий варіант для цього пункту призначення.

Країни, для візиту яких є можливість оформити електронну візу заздалегідь: Ангола, Бангладеш, Болівія, Коморські острови, Гвінея-Бісау, Іран, Ліван, Макао, Мальдіви, Маршаллові острови, Мавританія, Мозамбік, Непал, Палау, Руанда, Самоа, Сенегал, Сомалі, Східний Тимор, Тонга, Тувалу, Об'єднані Арабські Емірати, Замбія, Зімбабве.

Віза для громадян України, яку потрібно отримати в посольстві

Віза посольства або консульська віза для громадян України – це будь-який тип візи, виданий дипломатичним представництвом.

Важливо вчасно подати заявку на отримання візи для посольства / Фото Pexels

Посольства та консульства майже завжди є єдиними місцями, де власники українських паспортів можуть отримати довгострокові візи, робочі візи та посвідки на проживання. У деяких випадках тут також можна отримати короткострокові візи для інших цілей.

Громадяни України повинні подати заявку на короткострокову туристичну візу в посольстві для відвідування близько 90 різних країн та територій. Щоб подати заявку на отримання візи посольства, громадяни України повинні особисто звернутися до дипломатичної місії, що належить країні призначення. У деяких випадках може знадобитися записатися на зустріч заздалегідь.

Мандрівники з України повинні взяти з собою будь-яку необхідну документацію, що підтверджує їхню особу. Вони повинні подати заповнену анкету разом із цими документами, і може знадобитися співбесіда. Бажано вчасно подати заявку на отримання візи для посольства для українців перед поїздкою, оскільки на її обробку часто потрібні кілька тижнів або навіть місяців, на відміну від віз в Інтернеті, які зазвичай затверджуються протягом декількох робочих днів.

Країни, для візиту яких потрібна консульська віза: Афганістан, Аландські острови, Алжир, Американське Самоа, Антарктида, Аруба, Австралія, Багамські острови, Бахрейн, Беліз, Бермудські острови, Бутан, Бонайре, Ботсвана, Британська територія в Індійському океані, Британські Віргінські острови, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камерун, Канада, Кайманові острови, Центральноафриканська Республіка, Чад, Китай, Острів Різдва, Кокосові острови, Конго, Острови Кука, Куба, Кюрасао, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Фолклендські острови, Фарерські острови, Французька Гвіана, Французька Полінезія, Гамбія, Гана, Гібралтар, Ірак, Ірландія, Острів Мен, Японія, Джерсі, Кірібаті, Ліберія, Лівія, Малаві, Малі, Мартініка, Майотта, Монтсеррат, Марокко, Науру, Нова Каледонія, Нігер, Ніуе, Острів Норфолк, Північна Корея, Північні Маріанські острови, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, Острови Піткерн, Пуерто-Рико, Святий Бартелемі, Свята Олена, Сент-Люсія, Святий Мартін, Сен-П'єр і Мікелон, Сейшельські острови, Сьєрра-Леоне, Сінт-Мартен, Соломонові острови, Південна Африка, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови, Південна Корея, Судан, Суринам, Шпіцберген та Ян Маєн, Сирійська Арабська Республіка, Тайвань, Токелау, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туркменістан, Острови Теркс і Кайкос, Об'єднане Королівство, Сполучені Штати Америки, Віргінські острови США, Венесуела, В'єтнам, Уолліс і Футуна, Ємен.

Віза не потрібна громадянам України

Громадяни України користуються безвізовим режимом для ряду напрямків, що означає, що вони можуть їздити до цих країн та територій та в'їжджати в них безвізово. Паспорт, виданий Україною, є єдиним документом, який необхідний для відвідування цих місць.

У понад 100 країн українці можуть їхати без віз / Фото Unsplash

Понад 100 різних країн та територій дозволяють громадянам України в'їжджати без візи.

У більшості випадків звільнення від віз для українців стосується лише короткострокового перебування, і дозволяється лише певна діяльність. Максимальний проміжок часу, який громадянин України може провести в країні без візи, варіюється від 14 днів до 1 року.

Громадяни України можуть в'їжджати в ці країни для туризму та відпочинку без візи. Деякі також дозволяють безвізовий в’їзд для бізнесу та лікування, тоді як транзит через країну також зазвичай дозволений.

Працювати найманим працівникам, як правило, не дозволяється без відповідної візи та / або дозволу. Залежно від пункту призначення, українцеві, можливо, доведеться подати документи на робочу візу, дозвіл на роботу та / або довгострокову візу.

Для переїзду в іншу країну (включаючи “безвізові” напрямки) віза є необхідною умовою для громадян України.

Віза не потрібна громадянам України у таких країнах: Албанія, Андорра, Антигуа та, Барбуда, Аргентина, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Барбадос, Білорусь, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Бруней-Даруссалам, Болгарія, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чеська Республіка, Данія, Домініка, Домініканська республіка, Еквадор, Сальвадор, Естонія, Федеративні Штати Мікронезії, Фіджі, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гватемала, Гаїті. Гондурас, Гонконг, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Ізраїль, Італія, Ямайка, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Малайзія, Мальта, Маврикій, Молдова, Монако, Монголія, Чорногорія, Намібія, Нідерланди, Нікарагуа, Норвегія, Палестинська територія, Панама, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Республіка Кіпр, Румунія, Російська Федерація, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадини, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Свазіленд, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан.

Електронний дозвіл на дорожню візу для громадян України

Громадяни України повинні отримати візу або дозвіл на поїздки в Інтернеті, щоб відвідати низку напрямків. Ці цифрові платформи забезпечують швидкий і простий спосіб подати заявку на дозвіл на в’їзд без зайвих клопотів та необхідності їхати до посольства.

Інтернет-дозволи для громадян України можна розділити на електронні візи (eVisas) та електронні дозволи на поїздки (eTAs). Понад 20 країн мають або eTA, або eVisa для українців.

Електронна віза для громадян України – це віза, яку можна отримати, заповнивши онлайн-форму. еТА для українців – це документ, що дозволяє власнику в'їхати до країни призначення без візи.

Обидва типи дозволу на в’їзд можуть дозволяти одноразовий або кілька в’їздів, залежно від пункту призначення.

Громадянам України, які мають eTA або eVisa, як правило, дозволяється в’їжджати до країни чи території для туризму та відпочинку. У деяких випадках можуть також бути дозволені комерційні, транзитні та інші цілі.

І eVisas, і eTA дозволяють громадянам України залишатися в країні призначення для короткострокового перебування. Максимальна тривалість дозволеного часу коливається від 30 днів до 1 року залежно від країни чи території.

Відповідно до імміграційних вимог до українців, особи, які планують залишатися довше максимально допустимого часу за допомогою eVisa або eTA, повинні подати заяву на отримання візи посольства. Те саме стосується тих, хто подорожує з метою, на яку не поширюються умови eVisa або eTA.

Мандрівники, які відповідають вимогам eTA або eVisa для громадян України, можуть отримати їх, ввівши свої особисті та паспортні дані в швидкій онлайн-формі та надавши будь-яку іншу необхідну інформацію.

У багатьох випадках затверджена eVisa або eTA в електронному вигляді пов’язана із зареєстрованим українським паспортом, тоді як певні пункти призначення вимагають від мандрівника принесення друкованої копії.

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Країни, які українці можуть відвідати за допомогою eVisa або eTA: Ангілья, Бенін, Камбоджа, Кабо-Верде, Колумбія Джибуті, Єгипет, Ефіопія, Габон, Індія, Берег Слонової Кістки, Йорданія, Кенія, Кувейт, Лаос, Лесото, Мадагаскар, Мексика, М'янма, Нова Зеландія, Нігерія, Оман, Пакистан, Катар, Сан-Томе і Принсіпі, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південний Судан, Шрі Ланка, Таджикистан, Танзанія, Уганда.