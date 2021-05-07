Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку місць, куди можна вирушити з мамою. І так, в цих локаціях карантин вам не завадить!

Читайте також Куди поїхати на травневі свята 2021 в Україні: весняна добірка

Куди поїхати на День матері

Бакота

Чудове місце для весняної мандрівки! Вона розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри". Півстоліття тому жителів виселили, а село затопили, щоб побудувати водосховище для гідроелектростанції.

Фантастичні пейзажі, пляжі та залишки скельного монастиря – найдавнішого печерного монастиря Поділля, приваблюють сюди тисячі туристів. Також тут можна оглянути кам'яну скелю на березі Дністра – таємничу гору Курник, й піти на оглядовий майданчик з видом на Дністер і саму скелю.

Тюльпанове поле на Буковині

Подаруйте мамі ціле тюльпанове поле, що у Мамаївцях, неподалік Чернівців. Обгороджена територія складає 4 гектари й 3 із них засаджені трьома мільйонами цибулин тюльпанів.

Тут є безліч фотозон – гойдалки, басейн із квітами, човен на озерці, велосипеди та інше, де ви зможете зробити відмінні фото на згадку.



Тюльпанове поле на Буковині / Фото: Віталій Олійник / Укрінформ

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"

Напевне кожна мама полюбляє телесеріал "Кріпосна", й хотіла б побувати на місці його зйомок. Що ж, у вас є можливість це влаштувати.

Парк розташувався на берегах річки Смош, і є єдиним в Україні палацово-парковим комплексом, що зберігся в повному обсязі. Він був закладений в 1777 році. Парк розташований на двох ярусах. В нижній частині розташований один з найбільших пейзажних парків не тільки в Україні, але і в Європі.

Джуринський водоспад

Про нього знають всі, адже він найбільший рівнинний водоспад України. Розташований поруч з мальовничими руїнами Червоноградського замку. Багато хто вважає, що вода має цілющі властивості.

Через розлогість і наявність трьох каскадів водоспад є надзвичайно шумним. Стоячи біля підніжжя водограю, ви навряд чи почуєте свого співрозмовника.

Сакури в Ужгороді

Масове цвітіння сакур зазвичай припадає на початок травня, і триває близько 2 тижнів. Саме тоді в Ужгород приїжджають туристи з усього світу, щоб подивитися на дивовижне видовище і зробити гарні світлини. Тож не зволікайте й вирушайте сюди разом з мамою.

Сакури в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак/ Укрінформ Актівський каньйон Його ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном. Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард". Висота скель досягає 40 – 50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани.

Цікаво Відпочинок в горах: найпопулярніші туристичні локації Карпат навесні

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки!