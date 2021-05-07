Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку мест, куда можно отправиться с мамой. И да, в этих локациях карантин вам не помешает!

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Куда поехать на День матери

Бакота

Замечательное место для весеннего путешествия! Она расположена на территории Национального природного парка "Подольские Товтры". Полвека назад жителей выселили, а село затопили, чтобы построить водохранилище для гидроэлектростанции.

Фантастические пейзажи, пляжи и остатки скального монастыря – древнейшего пещерного монастыря Подолья, привлекают сюда тысячи туристов. Также здесь можно осмотреть каменную скалу на берегу Днестра – таинственную гору Курятник, и пойти на смотровую площадку с видом на Днестр и саму скалу.

Тюльпанное поле на Буковине

Подарите маме целое тюльпанное поле, что в Мамаевцах, неподалеку Черновцов. Огороженная территория составляет 4 гектара и 3 из них засажены тремя миллионами луковиц тюльпанов.

Здесь есть множество фотозон – качели, бассейн с цветами, лодка на озерце, велосипеды и прочее, где вы сможете сделать отличные фото на память.



Тюльпанное поле на Буковине / Фото: Виталий Олейник / Укринформ

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка"

Наверное каждая мама любит телесериал "Крепостная", и хотела бы побывать на месте его съемок. Что же, у вас есть возможность это устроить.

Парк расположился на берегах реки Смош, и является единственным в Украине дворцово-парковым комплексом, сохранившися в полном объеме. Он был заложен в 1777 году. Парк расположен на двух ярусах. В нижней части расположен один из крупнейших пейзажных парков не только в Украине, но и в Европе.

Джуринский водопад

О нем знают все, ведь он самый равнинный водопад Украины. Расположенный рядом с живописными руинами Червоноградского замка. Многие считают, что вода обладает целебными свойствами.

Из-за разлогости и наличие трех каскадов водопад чрезвычайно шумный. Стоя у подножия водопада, вы вряд ли услышите своего собеседника.

Сакуры в Ужгороде

Массовое цветение сакуры обычно приходится на начало мая, и длится около 2 недель. Именно тогда в Ужгород приезжают туристы со всего мира, чтобы посмотреть на удивительное зрелище и сделать хорошие фотографии. Поэтому не медлите и отправляйтесь сюда вместе с мамой.

Сакуры в Ужгороде / Фото: Сергей Гудак/ Укринформ Актовский каньон Его еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном. Он является частью Национального природного парка "Бугский Гард". Высота скал достигает 40 – 50 метров – это примерно 20-этажный дом. Аналогом является известные американские каньоны. Кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны.

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, ведь эта модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!