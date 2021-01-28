Рада Європейського Союзу скоротила список "безпечних" третіх країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні.

Джерело: Рада ЄС

У список не додали жодних нових держав, але з нього викреслили Японію.

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Тож наразі країнам-членам рекомендували відкрити кордони для жителів 6 держав. Серед них:

Австралія,

Нова Зеландія,

Руанда,

Сінгапур,

Південна Корея,

Таїланд,

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно,

– пояснили у Раді ЄС.

Зауважимо, що востаннє список переглядався у грудні 2020 року, тоді його скоротили, викресливши Уругвай.

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