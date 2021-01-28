Совет Европейского Союза сократил список "безопасных" третьих стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия на внешней границе.

Источник: Совет ЕС

В список не добавили никаких новых государств, но из него вычеркнули Японию.

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Поэтому сейчас странам-членам рекомендовали открыть границы для жителей 6 стран. Среди них:

Австралия,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно,

– пояснили в Совете ЕС.

Заметим, что последний раз список пересматривался в декабре 2020 года, тогда его сократили, вычеркнув Уругвай.

Какие страны открыты для украинцев

Летом 2021 года украинцы смогут отдохнуть в 29 странах. Вскоре авиакомпании получат разрешения на выполнение чартерных рейсов.

В списке открытых для Украины стран оказались не только хорошо знакомые Египет и Турция, но и экзотические Танзания и Вьетнам.



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