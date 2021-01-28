Норвегия закроет границы для туристов из-за коронавируса
Норвегия планирует с пятницы 29 января закрыть государственные границы из-за вспышки коронавируса.
Источник: Інтерфакс
Об этом заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг. Отныне на территорию королевства смогут въехать только его подданные.
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Ограничения не будут распространяться на медицинских работников из стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.
На практике это означает, что границы закроют для всех, кто живет в Норвегии,
– отметила Сульберг.
В стране также планируют ввести обязательные COVID-тесты для всех, кто въезжает в страну. В случае невыполнения требований, людей будут штрафовать на 20 000 норвежских крон (2000 евро).
За время пандемии в стране диагностировано более 61,8 тысячи случаев инфицирования коронавируса. От последствий болезни умерло 556 пациентов. И более 53 тысяч человек вылечились.
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