Норвегия планирует с пятницы 29 января закрыть государственные границы из-за вспышки коронавируса.

Источник​: Інтерфакс

Об этом заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг. Отныне на территорию королевства смогут въехать только его подданные.

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Ограничения не будут распространяться на медицинских работников из стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

На практике это означает, что границы закроют для всех, кто живет в Норвегии,

– отметила Сульберг.

В стране также планируют ввести обязательные COVID-тесты для всех, кто въезжает в страну. В случае невыполнения требований, людей будут штрафовать на 20 000 норвежских крон (2000 евро).

Ситуация с коронавирусом в Норвегии

За время пандемии в стране диагностировано более 61,8 тысячи случаев инфицирования коронавируса. От последствий болезни умерло 556 пациентов. И более 53 тысяч человек вылечились.