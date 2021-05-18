Это природное явление не только красивое, но и крайне опасное, ведь оно стало причиной многих кораблекрушений.

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Почему возникают "квадратные" волны

Есть несколько причин, почему в море и океане могут появляться "квадратные" волны.

Прежде всего это может произойти, когда ветер гонит волны в одном направлении, а морское течение движется в другом.

Также это явление возникает вследствие наложения волн от разных штормов друг на друга.

Третья возможная причина – смещение ветра. То есть, его смена задает новое направление волнам и они пересекаются с уже сложившимися.

Ученые говорят, что слияние в форме перекрестного моря является примером уравнения Кадомцева – Петвиашвили в действии. Формула описывает нелинейное волновое движение и часто используется для объяснения того, как погодные системы взаимодействуют друг с другом.

Чем опасны "квадратные" волны

Исследования обнаружили, что в шахматном море случается непропорционально большое количество аварий. Это связано с тем, что сочетание волн из двух направлений может вызвать сильное расшатывание, заставляя корабль набирать воду. Такие риски возникают при больших поперечных волнах, выходящих в океан.



Квадратные волны способны затопить судно / Фото The Sun

В то же время, они представляют меньшую угрозу вблизи суши. Нет никаких предположений, что "квадратные" волны опасны для небольших лодок, серферов или пловцов.



На мелководье квадратные волны не так опасны / Фото sun-gazing

Где можно увидеть перекрестные волны

Чаще всего "квадратные" волны возникают на мелководье вдоль прибрежных районов, в частности на пляжах Азорских островов, Тель-Авива и других регионов.



Квадратные волны на острове Иль-де-Ре во Франции / Фото wikipedia

Хотя это довольно редкое явление, однако, на западном побережье Франции есть остров Иль-де-Ре, где поперечные волны образуются с завидной регулярностью. Это вызвано его геологией, которая идеально подходит для формирования водяных квадратов. Перекрестные волны ежегодно привлекают на остров тысячи туристов, которые поднимаются на маяк для лучшего обзора.



Туристы поднимаются на маяк, чтобы рассмотреть квадратные волны / Фото wikipedia