Много беспечных туристов подвергают себя опасности, недооценивая угрозу этих уголков планеты. Предлагаем вам подборку смертоносных озер планеты.

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Озеро Киву, Африка

Рифтовая долина, в которой расположено озеро, постоянно расширяется и углубляется. Кроме того, здесь есть несколько вулканов, которые периодически проявляют свою активность. Рифтовое происхождения и соседство с вулканами привело к тому, что на дне озера накапливается углекислый газ.

Землетрясение или извержения вулкана могут вывести из состояния равновесия толще газа, и он вырвется на поверхность. Может произойти мощный взрыв, или же газ просто выйдет на поверхность и отравит все живое вокруг.



Озеро Киву / Фото: UnSplash

Озеро Ньос в Камеруне, Африка

Это одно из самых опасных вулканических озер в мире. В 1986 году концентрированный углекислый газ унес жизни 1746 человек и скота, что жили в соседнем селе. Облако газа распространялось по окраине со скоростью более 70 километров в час и достигло даже сел, расположенных в 20 километрах от озера.

Если концентрация остается ниже 15%, это приведет к тому, что человек ненадолго потеряет сознание.



Озеро Ньос / Фото: Getty Images

Озеро Кавах-Иджен, Индия

На востоке индонезийского острова Ява находится кислотный водоем – вулканическое озеро Кавах, которое наполнено соляной кислотой. Вода здесь достигает 60 градусов Цельсия, но даже касаться ее не желательно, так как жидкость более едкая, чем серная кислота в электрическом аккумуляторе.

Это место очень привлекает туристов, которые любят смотреть на "электрическое пламя" – ядовито-синий огонь, что появляется во время возгорания серы. Однако, находиться здесь долго и без противогазов – опасно для здоровья.



Озеро Кавах-Иджен / Фото: UnSplash Озеро Кавах-Иджен / Фото: UnSplash

Озеро Рио-Тинто, Испания

В этой реке с давних времен добывали медь, золото, серебро и другие полезные ископаемые. С тех пор вода загрязнена тяжелыми металлами, химикатами горнодобывающей промышленности и кислотами. В результате этого, воды реки получили красный цвет. Здесь живут бактерии, которые способны существовать в экстремальных условиях.

По мнению ученых, подобные водоемы могут протекать только на других планетах – Марсе.



Озеро Рио-Тинто / Фото: Getty Images Озеро Рио-Тинто / Фото: Getty Images

Кипящее озеро, Доминика

Из названия понятно, что озеро кипит – его температура 92°C. Плавать здесь запрещено, поскольку это может сварить вас живым. Оно расположено в кратере вулкана, поэтому вода постоянно нагревается. Над ним нависает туча густой белой пары, а вода серо-голубого цвета. Интересно Как чистят Эйфелеву башню, Биг-Бен и другие известные памятники мира: фото, которые вас удивят Также Кипящее озеро входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Кипящее озеро / Фото: Getty Images