Предлагаем узнать, как чистят известные достопримечательности мира. Поверьте, вы будете удивлены – это все делают люди.

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Биг-Бен

Знаменитые лондонские часы чистят раз в пять лет. Это делают профессионалы, которые обязаны быть очень осторожными, чтобы не повредить циферблаты часов. Задача может показаться не очень тяжелой, но представьте, как висите на веревке 90 метров над землей, а стрелки постоянно движутся вокруг вас.



Как чистят Биг-Бен / Фото: telegraph.co.uk

Мемориал Линкольна

Один из крупнейших памятников политическим деятелям в мире чистят дважды в год. Для этого используют индустриальные шланги с мощной подачей воды и даже огромные "ватные палочки".



Мытье статуи Линкольна / Фото: Getty Images



Огромные "ватные палочки" для мытья статуи Линкольна / Фото: Pinterest

Эйфелева башня

Символ Парижа моют только раз в год. Для этого нужно 4 тонны салфеток, 25 000 мешков для мусора, 10 000 доз моющего средства и 105 галлонов раствора для чистки металлов.



Как моют Эйфелеву башню / Фото: Flickr

Гора Рашмор

Эти скалы не "умывались" целых 65 лет. Впервые их чистили в 2005 году, а памятник был возведен в 1941 году. На генеральную чистку понадобилось 5 недель и вертолет с подачей воды.



Уборка горы Рашмор / Фото: DPRBCN

Статуи Акрополя

Поскольку изящным скульптурам можно навредить химическими средствами, в 2008 году ученые начали использовать инфракрасные лазеры и ультрафиолетовые излучения для очистки поверхностей.

Из-за лучей лазеров-окуляр реставраторы могут работать только 2 часа в день, ведь это вредно для здоровья.



Как чистят скульптуры Акрополя / Фото: Optics.Org

Башня Спейс-Нидл

В 2008 году башня была очищена впервые с момента открытия в 1962 году. Работники клининговой компании работали только ночью. Они опускались на веревке с вершины памятника.



Чистка башни Спейс-Нидл / Фото: KomoNews

Лондонский глаз

Одно из крупнейших обзорных колес в мире было очищено только раз с 1999 года. Агентству Kärcher понадобилось три недели. Уборщикам приходилось работать только ночью, потому что днем аттракцион был открыт для посетителей.



Мытье колеса обозрения London Eye / Фото: karcher.co.uk

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Статуя Христа-Искупителя

Чтобы почистить одно из 7 новых чудес мира, понадобилось 10 профессионалов той же компании, что и работала с Лондонским глазом – Kärcher, и месяц. Вода для статуи противопоказана, поэтому ее обрабатывали мелким песком и специальным бесцветным силиконом.



Как чистят статую Христа-Искупителя / Фото: odam.uz