Некоторые места на фото все же выглядят лучше, чем в реальной жизни. Вот вам доказательства.
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Фото из путешествий, когда вместо восторга получил разочарование
"Вот так на самом деле выглядит озеро кратера Керид. Никто не называет это" Глазом Мира""
Кратерное озеро Керид, Исландия / Фото: Pexels; metajog / reddit
"Вот еще одно "Однажды в месте отдыха на каникулах..."
Остров Нил в Индии / Фото: Sofa_King_Chubby / reddit
"Найти здесь тишину и место без толпы еще сложнее, чем встретить единорога"
Запретный город в Пекине / Фото: Eleci / reddit, nerbovig / reddit, Special_Kid9 / reddit
"Мой отдых в Ирландии и обзор скал Мохера"
Скалы Мохера в Ирландии / Фото: UnSplash; Siiiiiiieben / reddit
"Это место наверняка выглядит приятнее без толпы"
Испанская лестница в Риме / Фото: UnSplash; 77vader / reddit
"В городе, где есть слишком много чего делать, я бы пропустил это – пустая трата денег и времени. Для подобного вида на берегу реки я бы порекомендовал собор Святого Павла"
Вид с колеса обозрения London еуе / Фото: Pexels; TheAnimatorguy / reddit
"Не могу поверить, что когда-нибудь наступит момент, когда я буду скучать по толпе"
Карлов мост в Праге / Фото: Pinterest; yarp1000 / reddit
"Если вы хотите сделать хорошую фотографию, отправляйтесь туда утром или вообще не едьте"
Бамбуковый лес Сагано в Киото / Фото: UnSplash; Lightmanone / reddit
"Фонтан был заполнен сотнями людей в течение всего дня / ночи. Вернулся в 5:45 утра"
Фонтан ди Треви в Риме / Фото: UnSplash; kevin tsai / flickr, stevensadams / reddit
Интересно "Идеальные" семейные воспоминания: курьезные фото с отдыха, от которых сложно удержать смех
"Я много слышал от своих друзей, что мне следует посетить Камбоджу из-за этого храма. Но на самом деле это лишь какая-то сильно размыта древняя песчаная крепость, что разлагается и избитая волнами времени"
Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже / Фото: UnSplash; Anne and David / flickr, grrrltraveler.com