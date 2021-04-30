Как сильно бы семья не пыталась сделать идеальную фотографию, всегда что-то идет не так. Согласитесь – это вечная тема для смеха.
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6 семейных фото с отдыха, от которых сложно удержать смех
"Наш отец не поддержал идею сделать хорошее семейное фото..."
Фото: Gnillab / imgur / reddit
"Папа и мама не поняли друг друга, как обычно..."
Фото: sappororamen / reddit
"Мы всячески пытались заставить сына стоять на месте, но он прыгнул тогда, когда фотограф сделал снимок!"
Фото: imgur
Когда ответственный за таймер плохо высчитывает время
Фото: LovelySweet1789 / reddit
"Старший сын пытался продемонстрировать свои навыки серфинга на заднем плане... с плохими результатами!"
Фото: GaryGronk / reddit
Когда "терпение" – это не про тебя
Фото: mcanty5 / reddit