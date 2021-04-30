Как сильно бы семья не пыталась сделать идеальную фотографию, всегда что-то идет не так. Согласитесь – это вечная тема для смеха.

Смотрите также Ожидания и реальность: 10 курьезных фото из путешествий, когда что-то пошло не так

6 семейных фото с отдыха, от которых сложно удержать смех

"Наш отец не поддержал идею сделать хорошее семейное фото..."


Фото: Gnillab / imgur / reddit

"Папа и мама не поняли друг друга, как обычно..."


Фото: sappororamen / reddit

"Мы всячески пытались заставить сына стоять на месте, но он прыгнул тогда, когда фотограф сделал снимок!"


Фото: imgur

Когда ответственный за таймер плохо высчитывает время


Фото: LovelySweet1789 / reddit

"Старший сын пытался продемонстрировать свои навыки серфинга на заднем плане... с плохими результатами!"


Фото: GaryGronk / reddit

Когда "терпение" – это не про тебя


Фото: mcanty5 / reddit