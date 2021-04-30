Як сильно б родина не намагалася зробити ідеальну світлину, завжди щось йде не так. Погодьтеся – це вічна тема для сміху.

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Фото: Gnillab / imgur / reddit

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Фото: sappororamen / reddit

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Фото: imgur

Коли відповідальний за таймер погано вираховує час


Фото: LovelySweet1789 / reddit

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Фото: GaryGronk / reddit

Коли "терпіння" – це не про тебе


Фото: mcanty5 / reddit