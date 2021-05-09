Такую возможность предоставил голландский фотограф Каспер Моленаар, который шел по стопам своего немецкого коллеги Курта Гильшера. Дело в том, что последний около 100 лет назад опубликовал фотокнигу с изображениями Югославии.

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Во время учебы Каспер решил купить книгу и отправиться на поиски этих мест и воспроизведения фотографий. Более того, у него были и другие книги с фотографиями из Испании, Италии и Германии, поэтому Моленаар объездил всю Европу, чтобы воспроизвести и их.

Как 100 лет изменили места

Венеция – 1925 и 2018

Рым – 1925 и 2016

Словения – 1926 и 2018

Македония – 1926 и 2018

Черногория – 1926 и 2018

Германия – 1924 и 2019, 2020

Чехия – 1941 и 2019, 2020

Хорватия – 1926 и 2019

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Испания – 1914-19 и 2019

Фото: Kurt Hielscher / Casper Molenaar, Facebook