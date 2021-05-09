Таку можливість надав голландський фотограф Каспер Моленаар, який йшов слідами свого німецького колеги Курта Гільшера. Річ у тім, що останній близько 100 років тому опублікував фотокнигу із зображеннями Югославії.
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Під час навчання Каспер вирішив купити книгу і вирушити на пошуки цих місць та відтворення світлин. Ба більше, у нього були й інші книги з фотографіями з Іспанії, Італії та Німеччини, саме тому Моленаар об'їздив всю Європу, щоб відтворити і їх.
Як 100 років змінили місця
Венеція – 1925 та 2018
Рим – 1925 та 2016
Словенія – 1926 та 2018
Македонія – 1926 та 2018
Чорногорія – 1926 та 2018
Німеччина – 1924 та 2019, 2020
Чехія – 1941 та 2019, 2020
Хорватія – 1926 та 2019
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Іспанія – 1914-19 та 2019
Фото: Kurt Hielscher / Casper Molenaar, Facebook