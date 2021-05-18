Це природне явище не тільки красиве, але й вкрай небезпечне, адже воно стало причиною багатьох корабельних аварій.

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Чому виникають "квадратні" хвилі

Є кілька причин, чому в морі та океані можуть з'являтися "квадратні" хвилі.

Насамперед це може статися, коли вітер жене хвилі в одному напрямку, а морська течія рухається в іншому.

Також це явище виникає внаслідок накладення хвиль від різних штормів одна на одну.

Третя можлива причина – зсув вітру. Тобто його зміна задає новий напрям хвилям і вони перетинаються з уже сформованими.

Вчені говорять, що злиття у формі перехресного моря є прикладом рівняння Кадомцева – Петвіашвілі в дії. Формула описує нелінійний хвильовий рух і часто використовується для пояснення того, як погодні системи взаємодіють одна з одною.

Чим небезпечні "квадратні" хвилі

Дослідження виявили, що в шаховому морі трапляється непропорційно велика кількість аварій. Це пов’язано з тим, що поєднання хвиль з двох напрямків може спричинити сильне розхитування, змушуючи корабель набирати воду. Такі ризики виникають при великих поперечних хвилях, що виходять в океан.



Квадратні хвилі здатні затопити судно / Фото The Sun

Водночас вони представляють меншу загрозу поблизу суші. Немає припущень, що "квадратні" хвилі небезпечні для малих човнів, серферів або плавців.



На мілководді квадратні хвилі не такі небезпечні / Фото sun-gazing

Де можна побачити перехресні хвилі

Найчастіше "квадратні" хвилі виникають на мілководді уздовж прибережних районів, зокрема на пляжах Азорських островів, Тель-Авіва та інших регіонів.



Квадратні хвилі на острові Іль-де-Ре у Франції / Фото wikipedia

Хоча це досить рідкісне явище, однак на західному узбережжі Франції є острів Іль-де-Ре, де поперечні хвилі утворюються з дивовижною регулярністю. Це спричинене його геологією, яка ідеально підходить для формування водяних квадратів. Перехресні хвилі щороку приваблюють на острів тисячі туристів, які підіймаються на маяк для кращого огляду.



Туристи підіймаються​ на маяк, щоб роздивитися квадратні хвилі / Фото wikipedia