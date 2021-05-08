Національна група з питань туризму підтвердила графік відновлення роботи курортного острова Пхукет. З 1 липня на острові скасують обов'язковий двотижневий карантин для вакцинованих туристів.

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Профільний комітет також схвалив відкриття 9 інших популярних напрямків, зокрема Бангкок і Чіангмай. Це повинно статися вже з 1 жовтня. А з січня ослаблення можуть торкнутися й іншої частини Таїланду.

Успіх цих планів залежить від здатності кожної провінції забезпечити охоплення вакцинацією 70% жителів і працівників сфери гостинності, сказала Трайсурі. Незабаром уряд прискорить програми вакцинації, "щоб завоювати довіру як населення, так і іноземних туристів,

– зазначила представниця уряду Трайсурі Тайсаранакул.

Зауважимо, що раніше в Таїланді затвердили "дорожню карту" з відкриття шести основних туристичних провінцій для вакцинованих іноземних туристів. Цей процес буде складатися з трьох етапів.

Зверніть увагу! Наразі всі мандрівники, які прибувають у Таїланд, мають пройти обов'язковий карантин своїм коштом в одному з готельних комплексів, які визначила держава. Для тих, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусу, термін карантину становить мінімум 10 днів.

Що передбачають етапи виходу з карантину

Перший етап (квітень – червень) – скорочення карантину для вакцинованих іноземних туристів.

(квітень – червень) – скорочення карантину для вакцинованих іноземних туристів. Другий етап (липнь – вересень) – Пхукет стане першою провінцією, де повністю скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів. Вони будуть обмежені поїздками в певні райони острова протягом 7 днів, а після цього їм дозволять подорожувати в інші локації Таїланду.

(липнь – вересень) – Пхукет стане першою провінцією, де повністю скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів. Вони будуть обмежені поїздками в певні райони острова протягом 7 днів, а після цього їм дозволять подорожувати в інші локації Таїланду. Третій етап (жовтень – грудень) – 5 інших великих туристичних напрямків теж скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів. Мовиться про: Крабі, Панг Нга, Сурат Тані (Самуї), Чонбурі (Паттайя) і Чіанг Май

В уряді Таїланду також натякнули на можливість реалізації й четвертого етапу з 1 січня 2022 року. Він передбачає, що будь-який іноземний турист, вакцинований проти COVID-19 і має паспорт вакцинації, зможе в'їхати до Таїланду без необхідності проходити карантин.

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Яка зараз ситуація з COVID-19 у Таїланді

Видання Bloomberg пише, що друга за величиною економіка Південно-Східної Азії зараз стикається з найбільшою хвилею пандемії. При цьому загальна кількість хворих і кількість смертей з початку квітня збільшилася більш ніж удвічі.

При цьому загальна кількість хворих і кількість смертей з початку квітня збільшилася більш ніж удвічі. У туристичному Таїланді отримали вакцини, яких достатньо, щоб охопити лише 1,2% населення країни. Але, за словами президента туристичної асоціації Пхукета Бхуммікітти Руктаенгама, на Пхукеті, який вважається пріоритетним регіоном, повністю вакциновані вже близько 22% його жителів.

Сьогодні всі без винятку прибуваючі в країну (в тому числі з України) мають пройти обов'язковий карантин своїм коштом в одному з готельних комплексів, які визначила держава.

Для тих, хто не пройшов вакцинацію від коронавірусу, термін карантину становить мінімум 10 днів. Про це свідчать дані з сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед в'їздом в країну також потрібно отримати сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry). А українцям потрібно завчасно оформити візу.