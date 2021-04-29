Ранее в Таиланде при въезде действовали другие правила. Для уже вакцинированных от COVID-19 человек – 7 дней изоляции. Для тех, кто еще не вакцинировался – 10 дней карантина.

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Теперь эти требования отменяют и вводят 14-дневную изоляцию. Решение вступит в силу с 1 мая.

В стране поменяли карантинные зоны

Также в стране поменяли разделение на карантинные зоны. Раньше их было 3, теперь добавили еще одну категорию: темно-красную – с высоким уровнем опасности. Именно в нее попали Бангкок и еще 5 провинций.

Здесь будут закрыты развлекательные центры и школы. Торговые центры смогут работать только до 21:00, а посетителей будут пускать по очереди и в ограниченном количестве.

Что нужно для въезда в Таиланд? Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета, соответствующая медицинская страховка. Также после въезда в страну необходимо установить приложение, которое будет отслеживать передвижение.