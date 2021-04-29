Ранее в Таиланде при въезде действовали другие правила. Для уже вакцинированных от COVID-19 человек – 7 дней изоляции. Для тех, кто еще не вакцинировался – 10 дней карантина.
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Теперь эти требования отменяют и вводят 14-дневную изоляцию. Решение вступит в силу с 1 мая.
В стране поменяли карантинные зоны
Также в стране поменяли разделение на карантинные зоны. Раньше их было 3, теперь добавили еще одну категорию: темно-красную – с высоким уровнем опасности. Именно в нее попали Бангкок и еще 5 провинций.
Здесь будут закрыты развлекательные центры и школы. Торговые центры смогут работать только до 21:00, а посетителей будут пускать по очереди и в ограниченном количестве.
Ситуация с коронавирусом в Таиланде
По состоянию на 29 апреля в стране выявили почти 64 тысячи больных, умерли 188 человек. Выздоровели около 26 тысяч человек.