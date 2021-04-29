В целом Турция приняла решение об отмене тестов на коронавирус для 17 стран. Об этом сообщает Turprofi со ссылкой на документ МВД Турции.

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Для каких стран Турция отменяет ПЦР-тесты

Говорится об отмене ПЦР-тестов для авиапассажиров, вылетающих из:

Украины,

Гонконга,

Китая,

Тайваня,

Вьетнама,

Австралии,

Новой Зеландии,

Сингапура,

Таиланда,

Южной Кореи,

Израиля,

Японии,

Великобритании,

Латвии,

Люксембурга,

Эстонии.

Что говорят в Украине

В Международном аэропорту "Борисполь" подтвердили, что с 15 мая граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Однако пассажирам нужно заполнить специальную форму перед вылетом, где нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения формы, система генерирует Hes-код. Его нужно показать в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью этого кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.

К тому же за 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны:

распечатать заполненную анкету или загрузить ее на смартфон;

предъявить распечатанную или загруженную анкету на мобильный сотруднику в аэропорту.

Обратите внимание! Авиаперевозчик предупреждает, что туристу без анкеты откажут в посадке на борт самолета.

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