В целом Турция приняла решение об отмене тестов на коронавирус для 17 стран. Об этом сообщает Turprofi со ссылкой на документ МВД Турции.
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Для каких стран Турция отменяет ПЦР-тесты
Говорится об отмене ПЦР-тестов для авиапассажиров, вылетающих из:
- Украины,
- Гонконга,
- Китая,
- Тайваня,
- Вьетнама,
- Австралии,
- Новой Зеландии,
- Сингапура,
- Таиланда,
- Южной Кореи,
- Израиля,
- Японии,
- Великобритании,
- Латвии,
- Люксембурга,
- Эстонии.
Что говорят в Украине
В Международном аэропорту "Борисполь" подтвердили, что с 15 мая граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Однако пассажирам нужно заполнить специальную форму перед вылетом, где нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.
После заполнения формы, система генерирует Hes-код. Его нужно показать в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью этого кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.
К тому же за 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны:
- распечатать заполненную анкету или загрузить ее на смартфон;
- предъявить распечатанную или загруженную анкету на мобильный сотруднику в аэропорту.
Коротко о ситуации с коронавирусом в Турции
- С 29 апреля в Турции ввели полный локдаун. Однако для туристов ограничения будут не такими суровыми. Путешественники смогут посетить музеи и заселиться в гостинице. Магазины будут работать до 17 часов, но будет выходной в воскресенье.
- По данным СНБО, в Турции по состоянию 29 апреля в целом обнаружили коронавирус в 4 751 026 человек. Из них умерли 39 398, выздоровели 4 212 461, а болеют 499 167 человек.