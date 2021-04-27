Правительство страны отметило, что комендантский час не распространяется на иностранных туристов, которые временно находятся в стране. Также они смогут посетить музеи и заселиться в гостинице.
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Будут работать и магазины, но есть изменения – будет выходной в воскресенье. А в остальные дни будут закрываться в 17.00.
Что будет работать в Турции для туристов:
- смогут посетить музеи и заселиться в гостинице
- магазины, но есть изменения - будет выходной в воскресенье. А в остальные дни закрываться до 17.00
- кафе и рестроны работать на вынос
Что предусматривает новый локдаун в Турции с 29 апреля:
- междугородние поездки будут разрешены только с обязательным разрешением
- общественный транспорт будет работать с 50% загрузкой.
- все офисы, рабочие места будут закрыты, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД
- учебные заведения, включая сады и университеты, будут закрыты.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига также выступил с заявлением по карантину.
Карантин, который продлится с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая не коснется украинских туристов, которые смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты,
– написал посол в Facebook.
Отреагировал на ограничение министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Ограничения не коснутся путешественников, планирующих отдых с проживанием в гостиницах. Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности,
– подчеркнул политик.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.