Правительство страны отметило, что комендантский час не распространяется на иностранных туристов, которые временно находятся в стране. Также они смогут посетить музеи и заселиться в гостинице.

Читайте также: Турция вводит полный локдаун с 29 апреля

Будут работать и магазины, но есть изменения – будет выходной в воскресенье. А в остальные дни будут закрываться в 17.00.

Что будет работать в Турции для туристов:

смогут посетить музеи и заселиться в гостинице

магазины, но есть изменения - будет выходной в воскресенье. А в остальные дни закрываться до 17.00

кафе и рестроны работать на вынос

Что предусматривает новый локдаун в Турции с 29 апреля:

междугородние поездки будут разрешены только с обязательным разрешением

общественный транспорт будет работать с 50% загрузкой.

все офисы, рабочие места будут закрыты, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД

учебные заведения, включая сады и университеты, будут закрыты.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига также выступил с заявлением по карантину.

Карантин, который продлится с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая не коснется украинских туристов, которые смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты,

– написал посол в Facebook.

Отреагировал на ограничение министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ограничения не коснутся путешественников, планирующих отдых с проживанием в гостиницах. Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности,

– подчеркнул политик.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь: