Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Ердган. По его словам, чтобы процесс приносил результаты, все должны строго соблюдать правила.
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"С 19:00 29 апреля по 05: 00 утра 17 мая вводится полный локдаун", – заявил президент Турции.
Что будет ограничено:
- междугородние поездки будут разрешены только с обязательным разрешением
- общественный транспорт будет работать с 50% загрузкой.
- все офисы, рабочие места будут закрыты, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД
- учебные заведения, включая сады и университеты, будут закрыты.
По данным СНБО, по состоянию на 26 апреля, в Турции всего 4,6 миллиона человек заразились коронавируса. Выздоровели больше, чем 4 миллионов человек, а умерло 38,3 тысячи.
Какие документы нужны для въезда в Турцию
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.
Также в стране из-за ухудшения ситуации с коронавируса вводят круглосуточный комендантский час с 19:00 22 апреля до 5:00 26 апреля.