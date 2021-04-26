Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Ердган. По его словам, чтобы процесс приносил результаты, все должны строго соблюдать правила.

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"С 19:00 29 апреля по 05: 00 утра 17 мая вводится полный локдаун", – заявил президент Турции.

Что будет ограничено:

междугородние поездки будут разрешены только с обязательным разрешением

общественный транспорт будет работать с 50% загрузкой.

все офисы, рабочие места будут закрыты, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД

учебные заведения, включая сады и университеты, будут закрыты.

По данным СНБО, по состоянию на 26 апреля, в Турции всего 4,6 миллиона человек заразились коронавируса. Выздоровели больше, чем 4 миллионов человек, а умерло 38,3 тысячи.

Какие документы нужны для въезда в Турцию

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь:

страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;

е-анкету.

Также в стране из-за ухудшения ситуации с коронавируса вводят круглосуточный комендантский час с 19:00 22 апреля до 5:00 26 апреля.