Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган. За його словами, щоб процес приносив результати, всі повинні суворо дотримуватися правил.
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"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", – заявив президент Туреччини.
Що буде обмежено:
- міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом
- громадський транспорт буде працювати з 50%-ної завантаженістю.
- всі офіси, робочі місця будуть закриті, крім окремо обумовлених з боку МВС
- навчальні заклади, включаючи садочки та університети, будуть закриті.
За даними РНБО, станом на 26 квітня, у Туреччині всього 4,6 мільйона людей заразилися коронавірусом. Одужало більше, ніж 4 мільйона людей, а померло 38,3 тисячі.
Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
- страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави;
- е-анкету.
Також у країні через погіршення ситуації з коронавірусом вводять цілодобову комендантську годину від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.