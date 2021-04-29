Загалом Туреччина ухвалила рішення про скасування тестів на коронавірус для 17 країн. Про це повідомляє Turprofi з посиланням на документ МВС Туреччини.
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Для яких країн Туреччина скасовує ПЛР-тести
Мовиться про скасування ПЛР-тестів для авіапасажирів, які вилітають з:
- України,
- Гонконгу,
- Китаю,
- Тайваню,
- В'єтнаму,
- Австралії,
- Нової Зеландії,
- Сінгапуру,
- Таїланду,
- Південної Кореї,
- Ізраїлю,
- Японії,
- Великої Британії,
- Латвії,
- Люксембургу,
- Естонії.
Що кажуть в Україні
У Міжнародному аеропорті "Бориспіль" підтвердили, що з 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту. Однак пасажирам потрібно заповнити спеціальну форму перед вильотом, де треба вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.
Після заповнення форми, система генерує Hes-код. Його потрібно показати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.
До того ж за 72 години до прильоту в Туреччину пасажири повинні:
- роздрукувати заповнену анкету або завантажити її смартфон;
- пред'явити роздруковану або завантажену анкету на мобільний співробітнику в аеропорту.
Коротко про ситуацію з коронавірусом в Туреччині
- З 29 квітня у Туреччині ввели повний локдаун. Однак для туристів обмеження будуть не такими суворими. Мандрівники зможуть відвідати музеї та заселитися у готелі. Магазини працюватимуть до 17 години, але буде вихідний у неділю.
- За даними РНБО, у Туреччині станом 29 квітня загалом виявили коронавірус в 4 751 026 людей. З них померло 39 398, одужало 4 212 461, а хворіє 499 167 особа.