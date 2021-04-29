Загалом Туреччина ухвалила рішення про скасування тестів на коронавірус для 17 країн. Про це повідомляє Turprofi з посиланням на документ МВС Туреччини.

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Для яких країн Туреччина скасовує ПЛР-тести

Мовиться про скасування ПЛР-тестів для авіапасажирів, які вилітають з:

України,

Гонконгу,

Китаю,

Тайваню,

В'єтнаму,

Австралії,

Нової Зеландії,

Сінгапуру,

Таїланду,

Південної Кореї,

Ізраїлю,

Японії,

Великої Британії,

Латвії,

Люксембургу,

Естонії.

Що кажуть в Україні

У Міжнародному аеропорті "Бориспіль" підтвердили, що з 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту. Однак пасажирам потрібно заповнити спеціальну форму перед вильотом, де треба вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення форми, система генерує Hes-код. Його потрібно показати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.

До того ж за 72 години до прильоту в Туреччину пасажири повинні:

роздрукувати заповнену анкету або завантажити її смартфон;

пред'явити роздруковану або завантажену анкету на мобільний співробітнику в аеропорту.

Зверніть увагу! Авіаперевізник попереджає, що туристу без анкети відмовлять в посадці на борт літака.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Туреччині