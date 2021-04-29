Опендатабот – платформа для роботи з відкритими даними. Відповідний аналіз вона провела разом з сервісом для пошуку авіаквитків онлайн Aviasales.ua.

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Хітом продажів у 2021 році передбачувано стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків (аналізувалися дані по вильотах з 1 по 10 травня). За нею Грузія (8%), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політ економ-класом туди і назад обійдеться приблизно у 200 доларів. Пробути в Туреччині / Грузії громадяни України планують в середньому 7 днів.

Інші топ-країни – Чорногорія, Кіпр, Єгипет, ОАЕ – помітно відстають в продажі: на кожну припадає не більше 2 – 3% куплених авіаквитків.

При цьому ціни економ-перельотів в середньому вище: Чорногорія – від 220 доларів, а ОАЕ – 420 доларів. Туристи на такі поїздки в середньому закладають 8 – 9 днів.

Щодо внутрішнього туризму, то топові позиції продовжують тримати Київ – 60 доларів, Одеса – 73 долари, і Львів – 123 долари. В середньому українці летять туди на 4 – 5 днів.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.