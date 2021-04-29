Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными. Соответствующий анализ она провела вместе с сервисом для поиска авиабилетов онлайн Aviasales.ua.

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Хитом продаж в 2021 году предсказуемо стала Турция с 31% от всех купленных билетов (анализировались данные по вылетах с 1 по 10 мая). За ней Грузия (8%), – говорится в сообщении.

Отмечается, что полет эконом-классом туда и обратно обойдется примерно в 200 долларов. Пробыть в Турции / Грузии граждане Украины планируют в среднем 7 дней.

Другие топ-страны – Черногория, Кипр, Египет, ОАЭ – заметно отстают в продаже: на каждую приходится не более 2 – 3% купленных авиабилетов.

При этом цены эконом-перелетов в среднем выше: Черногория – от 220 долларов, а ОАЭ – 420 долларов. Туристы на такие поездки в среднем закладывают 8 – 9 дней.

Насчет внутреннего туризма, топовые позиции продолжают держать Киев – 60 долларов, Одесса – 73 доллара, и Львов – 123 доллара. В среднем украинцы летят туда на 4 – 5 дней.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.