Куда поедут граждане Украины в отпуск в 2021 году, как изменились цены и на что обращать внимание при выборе тура. Об этом и другом рассказывают в Rozetka Travel.

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Египет и Турция остаются в топе

Чаще всего на сайте ищут туры в Египет – 64%, Турцию – 22%, ОАЭ – 6%, Доминиканскую Республику и Мальдивы – по 2%.

Это теплые страны, в которые можно попасть с минимальными трудностями и с хорошими скидками, – объясняет Елена Гейченко, руководитель отдела маркетинга онлайн-сервиса продажи туров Rozetka Travel.

Отмечается, что кроме привычных направлений в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, в 2021 году все популярнее становится Марса-Алам с прямым авиаперелетом.



Марса-Алам / Фото: UnSplash

Доминиканская Республика и Мальдивы появились в топе из-за того, что туры стали дешевле (восемь ночей по системе "Все включено" от 40 тысяч гривен на двоих).

Европа под вопросом

Правила въезда в европейские страны постоянно меняются. Однако, хорошая новость – крупные туроператоры дают возможность перенести деньги на другой тур или перебронировать на период, когда будут открыты границы в выбранной стране.

Страхование от COVID-19 и невыезда – новая реальность

На популярных направлениях в туристические пакеты на rozetka.travel включена базовая медицинская страховка, которая покрывает лечение COVID-19 в стране отдыха, а также страхование от невыезда при положительном ПЦР-тесте для всех туристов в туре с франшизой от 15% до 30%.

Если ПЦР-тест туриста показал положительный результат, ему необходимо обратиться в страховую компанию туроператора. При наличии симптомов в стране отдыха – на горячую линию страхового ассистанса и дальше следовать рекомендациям.

Цены упали, но к сезону вырастут

Вместе с локдауном, что был в марте, цены на туристические путевки упали на 40 – 50%.

Наши клиенты купили тур с вылетом 29 марта на трех взрослых и одного ребенка в Шарм-эль-Шейх за 13,5 тысяч гривен на всех. В эту сумму входит проживание в отеле по системе "Все включено", авиаперелет, трансфер, страховка. Аналогичный тур на майские праздники стоит 38 тысяч гривен, – рассказывает Елена Гейченко.

Однако, это будет продолжаться недолго: как только ограничения и информационный фон выровняется – цены вырастут.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.