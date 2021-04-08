Перед поездкой путешественники должны будут зарегистрироваться в приложении Thailand Plus, который отслеживает геолокацию с помощью технологий GPS и Bluetooth. Также при посещении торговых центров и магазинов отдыхающим необходимо отсканировать QR-код.

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Программу смогут установить на телефон пользователи IOS и Android, предварительно загрузив туда подтверждение въезда. Как заявляют власти, такая мера безопасности позволит предупредить возможные контакты туриста с зараженными COVID-19 и предотвратить вспышки коронавируса.

Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности, разработчики программы заявляют, что ваше местоположение является конфиденциальным и может быть доступно только Департамента контроля заболеваний и Министерству здравоохранения,

– написали в тайских СМИ.

Власти Таиланда вдвое сократила двухнедельный самоизоляцию для тех, кто получил прививку от коронавируса. Новые правила действуют с 1 апреля. Вакцинированные путешественники проведут на карантине 10 дней. Однако иностранцы все еще должны показать отрицательный результат теста на COVID-19.

По данным СНБО, по состоянию на 8 апреля 2021 в Таиланде обнаружено 30 310 случаев заражения коронавируса.