Власти Таиланда вдвое сократили двухнедельную самоизоляцию для тех, кто получил прививку от коронавируса. Новые правила действуют с 1 апреля.

Невакцинированные путешественники проведут на карантине 10 дней. За исключением тех, кто въезжает из 11 стран Африки, они до сих пор должны сидеть на самоизоляции 14 дней.

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Людям, которые получили сертификат вакцинации, разрешено провести в специальных карантинных гостиницах 7 дней, а не 14, – сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.

Также он добавил, что тайским путешественникам больше не нужно иметь документы, выданные консульствами Таиланда за рубежом. Однако иностранцы все еще должны показать отрицательный результат теста на COVID-19.

По его словам, сертификат о прививке от коронавируса должен быть одобрен администрацией по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами Таиланда или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В стране разрешены семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

По данным Worldometer, по состоянию на 2 апреля 2021 года в Таиланде обнаружено 28 947 случаев заражения коронавирусом, из них 94 летальный.

Отметим, ранее в Таиланде туристам разрешили проводить обязательную самоизоляцию на борту яхт в открытом море.