Влада Таїланду вдвічі скоротила двотижневу самоізоляцію для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Нові правила діють з 1 квітня.

Невакциновані мандрівники проведуть на карантині 10 днів. За винятком тих, хто в'їжджає з 11 країн Африки, вони досі повинні сидіти на самоізоляції 14 днів.

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Людям, які отримали сертифікат вакцинації, дозволено провести у спеціальних карантинних готелях 7 днів, а не 14, – повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Таїланду Тані Санграт.

Також він додав, що тайським мандрівникам більше не потрібно мати документи, видані консульствами Таїланду за кордоном. Однак іноземці все ще повинні показати негативний результат тесту на COVID-19.

За його словами, сертифікат про щеплення від коронавірусу повинен бути схвалений адміністрацією з контролю за харчовими продуктами й ліками Таїланду або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В країні дозволені сім вакцин, включаючи Sinovac, AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson, Pfizer і Moderna.