Через стрімкий розвиток пандемії коронавірусу Хорватія продовжила обмеження на перетин кордону щонайменше до 15 квітня. При цьому українці можуть в'їхати на територію країни з туристичною метою.

У посольстві повідомили, що громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в'їжджати до Хорватії за виняткових підстав. Дізнайтеся, яких саме.

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Хто може в'їхати на територію Хорватії?

медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров'я, працівники по догляду за людьми похилого віку

прикордонники

працівники у транспортній галузі

дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків

особи, які подорожують транзитом

особи, які подорожують з метою навчання

особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату місця проживання

особи, які подорожують з невідкладних особистих/сімейних причин, ділових причин

особи, які подали прохання до поліції на роботу та проживання в Хорватії, у тому числі ІТ фрилансери, за умови, що компетентний орган Хорватії прийняв позитивне рішення на їх проживання в Хорватії

Якщо громадянин України планує в'їжджати до Хорватії з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, то може не пред'являти негативний результат ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії. Також, якщо ви прямуєте Хорватією транзитом, то повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в'їзду. В іншому випадку – автоматична самоізоляція.