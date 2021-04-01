Хорватія продовжила обмеження на в'їзд: як українські туристи можуть потрапити до країни
Через стрімкий розвиток пандемії коронавірусу Хорватія продовжила обмеження на перетин кордону щонайменше до 15 квітня. При цьому українці можуть в'їхати на територію країни з туристичною метою.
Джерело:Посольство України в Хорватії
У посольстві повідомили, що громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в'їжджати до Хорватії за виняткових підстав. Дізнайтеся, яких саме.
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Хто може в'їхати на територію Хорватії?
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медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров'я, працівники по догляду за людьми похилого віку
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прикордонники
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працівники у транспортній галузі
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дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків
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особи, які подорожують транзитом
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особи, які подорожують з метою навчання
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особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату місця проживання
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особи, які подорожують з невідкладних особистих/сімейних причин, ділових причин
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особи, які подали прохання до поліції на роботу та проживання в Хорватії, у тому числі ІТ фрилансери, за умови, що компетентний орган Хорватії прийняв позитивне рішення на їх проживання в Хорватії
Якщо громадянин України планує в'їжджати до Хорватії з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, то може не пред'являти негативний результат ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.
Що потрібно для в'їзду?
- негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду
- негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2
- вакцинацію від COVID-19, не пізніше 14 днів від моменту в'їзду
- самоізоляція 10 днів або достроковий вихід з неї після зробленого за власний кошт тесту на території Хорватії
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За наявності підстави для в'їзду до Хорватії необхідно зареєструвати свій намір на сайті МВС Хорватії та видрукувати реєстраційний номер заявки – таке підтвердження пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в'їзд від МВС Хорватії.
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