Хорватия продлила ограничение на въезд: как украинские туристы могут попасть в страну
Из-за стремительного развития пандемии коронавируса Хорватия продлила ограничение на пересечение границы как минимум до 15 апреля. При этом украинцы могут въехать на территорию страны с туристической целью.
Источник:Посольство Украины в Хорватии
В посольстве сообщили, что граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях. Узнайте, каких именно.
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Кто может въехать на территорию Хорватии?
- медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за престарелыми
- пограничники
- работники в транспортной отрасли
- дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей
- лица, путешествующие транзитом
- лица, путешествующие с целью обучения
- лица, путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате места проживания
- лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам
- лица, подавшие прошение в полицию на работу и проживание в Хорватии, в том числе IT фрилансеры, при условии, что компетентный орган Хорватии принял положительное решение на их проживание в Хорватии
Если гражданин Украины планирует въезжать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, то может не предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.
Также, если вы следуете Хорватией транзитом, то должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. В противном случае – автоматическая самоизоляция.
Что нужно для въезда?
- отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позже чем за 48 часов до въезда
- отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2
- вакцинацию от COVID-19, не позднее 14 дней с момента въезда
- самоизоляция 10 дней или досрочный выход из нее после сделанного за свой счет теста на территории Хорватии
Отмечается, что дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждения врача, что личность болела COVID-19.
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При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии и напечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.
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