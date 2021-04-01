Из-за стремительного развития пандемии коронавируса Хорватия продлила ограничение на пересечение границы как минимум до 15 апреля. При этом украинцы могут въехать на территорию страны с туристической целью.

В посольстве сообщили, что граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях. Узнайте, каких именно.

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Кто может въехать на территорию Хорватии?

медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за престарелыми

пограничники

работники в транспортной отрасли

дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей

лица, путешествующие транзитом

лица, путешествующие с целью обучения

лица, путешествующие с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате места проживания

лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам

лица, подавшие прошение в полицию на работу и проживание в Хорватии, в том числе IT фрилансеры, при условии, что компетентный орган Хорватии принял положительное решение на их проживание в Хорватии

Если гражданин Украины планирует въезжать в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, то может не предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Также, если вы следуете Хорватией транзитом, то должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. В противном случае – автоматическая самоизоляция.

Что нужно для въезда?

отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позже чем за 48 часов до въезда

отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2

вакцинацию от COVID-19, не позднее 14 дней с момента въезда

самоизоляция 10 дней или досрочный выход из нее после сделанного за свой счет теста на территории Хорватии

Отмечается, что дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрого теста на антиген или подтверждения врача, что личность болела COVID-19.