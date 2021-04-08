Самолет рейсом Qatar Airways QR6421 взлетел в Катаре 6 апреля. Также в аэропорту при регистрации были привиты сотрудники от коронавируса.

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Специальный рейс демонстрирует, что следующий этап в восстановлении международных путешествий не за горами. Мы гордимся тем, что продолжаем лидировать в отрасли, выполняя первый рейс с полностью вакцинированы бригадой и пассажирами и давая надежду будущем международной авиации,

– сказал руководитель Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Украинская авиакомпания МАУ предложила внести пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, для которых предусмотрено первоочередною вакцинацию от коронавируса.