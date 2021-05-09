Над відповідними вимогами вже працюють. Зараз же в країні діють певні обмеження. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
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Скасування обмежень
Вже невдовзі Італія планує зняти карантинні обмеження для туристів, що прибувають з країн:
- Європейського Союзу;
- Великої Британії;
- Ізраїлю.
Полегшення мають початись від середини травня 2021 року. Вже із червня можуть скасувати обов'язкову ізоляція для туристів зі США.
Ми працюємо над скасуванням міні-карантину для людей, які приїжджають з європейських країн, Великої Британії та Ізраїлю,
– написав Ді Майо.
Від наголосив, що для цього є декілька умов, потрібно мати (те саме стосується і США):
- негативний тест на СOVID-19;
- підтвердження вакцинації;
- або ж людина одужала від недуги протягом останніх 6 місяців.
Які зараз умови в країни
Зараз же туристи, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, повинні пройти 5-денний карантин і обов'язкове тестування – до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.
Для мандрівників з США необхідний карантинний термін становить 10 днів.
Італія та карантин: головне
- В Італії зафіксували понад 122 тисячі смертей через коронавірус від початку пандемії. Це другий показник в Європі після Великої Британії і 7-й у світі.
- Всього в країні зафіксовано 4,1 мільйона випадків коронавірусу.
- В другій половині травня 2021 року в країні почне діяти "зелений паспорт", який дозволить туристам подорожувати між регіонами.