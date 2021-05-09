Над відповідними вимогами вже працюють. Зараз же в країні діють певні обмеження. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

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Скасування обмежень

Вже невдовзі Італія планує зняти карантинні обмеження для туристів, що прибувають з країн:

Європейського Союзу;

Великої Британії;

Ізраїлю.

Полегшення мають початись від середини травня 2021 року. Вже із червня можуть скасувати обов'язкову ізоляція для туристів зі США.

Ми працюємо над скасуванням міні-карантину для людей, які приїжджають з європейських країн, Великої Британії та Ізраїлю,

– написав Ді Майо.

Від наголосив, що для цього є декілька умов, потрібно мати (те саме стосується і США):

негативний тест на СOVID-19;

підтвердження вакцинації;

або ж людина одужала від недуги протягом останніх 6 місяців.

Які зараз умови в країни

Зараз же туристи, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, повинні пройти 5-денний карантин і обов'язкове тестування – до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.

Для мандрівників з США необхідний карантинний термін становить 10 днів.

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