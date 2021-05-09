По словам Меркель, ситуация с коронавирусом в некоторых странах Евросоюза уже стабилизировалась. В частности, в Португалии.

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Учитывая то, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было возможно прошлым летом,

– отметила канцлер.

Меркель подчеркнула, что имея в виду шанс провести каникулы в Европе, она "конечно" подразумевает всех туристов, независимо от того, успели ли они вакцинироваться.

В то же время канцлер призналась, что "не может назвать день, когда это произойдет".

По словам Меркель, она надеется: однажды карантин отменят не только в Германии, но и по всему миру.

Канцлер рассказала также, что во время саммита лидеров стран ЕС в Порту обсуждали внедрение цифровых сертификатов о вакцинации.

Обратите внимание! Немецкие власти приняли решение ослабить карантин и освободить вакцинированных граждан от ряда карантинных ограничений. В то же время носить защитную маску в общественных местах до сих пор должны все.