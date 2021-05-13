Доступність подорожей за кордон поступово відновлюється для українського туриста. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред'являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу, – заявив міністр.

За його словами, декларація про наміри, підписана на початку травня між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Ткаченко зазначив, що "світ вже не буде таким, як раніше. Але, якщо можна, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій – цим варто користуватись".

Крім українців, скасування тестування також стосуватиметься пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

А ми ж тим часом рухаємось далі з виконання інших пунктів культурно-туристичної співпраці з Туреччиною, – додав очільник МКІП.

За даними Worldometer, станом на 13 травня 2021 року в Туреччині виявлено 5 072 462 випадки зараження коронавірусом, з них 43 821 летальних.

Відзначимо, раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що на тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 в країні вирішили завершити локдаун з 17 травня.