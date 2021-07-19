Таке рішення пов'язане з погіршенням ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Про це заявив міністр культури і туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя в ефірі телеканалу CNN Turk, відповідаючи на запитання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні.

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Втім, таке питання є, але поки на порядок денний не було винесене.

Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні, – заявив він.

За його словами, наразі "все йде добре".